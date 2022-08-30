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Изображения для прессы, которыми поделился WinFuture, показывают, что, кроме индикаторов "11 Black", присутствующих на будущей экшн-камере, между HERO11 Black и HERO10 Black, скорее всего, не будет никаких отличительных элементов. Хотя клиенты сочтут это непривлекательным шагом, в этом есть некоторые преимущества. Например, те немногие покупатели, которые планируют приобрести HERO11 Black, могут продолжать использовать те же аксессуары, которые были куплены вместе с HERO10 Black, включая аккумулятор и водонепроницаемый корпус.
Поскольку самые значительные изменения произойдут под капотом, можно с уверенностью предположить, что GoPro представит обновленный сенсор камеры для HERO11 Black. Это обновление может позволить флагманской экшн-камере записывать стабилизированные кадры с разрешением 6K. На данный момент пользователи могут записывать видео 5,3K со скоростью 60 кадров в секунду.