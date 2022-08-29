Аналитик считает, что Apple намерена больше сосредоточиться на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, но потребителям придется платить за них больше

реклама

В заметке, которой поделился Ped30 от аналитика Wedbush Дэниела Айвза, упоминаются огромные объемы поставок. Однако в другом отчете утверждается, что Apple намерена отгрузить около 95 миллионов устройств в 2022 году. Поскольку эта технология не передает данные о поставках в отчеты о цепочке поставок, трудно сообщить конкретные цифры, поэтому неудивительно, что цифры различаются в разных странах. Что касается Айвза, он также отмечает, что ожидается повышенное внимание к более дорогим iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а также упоминает, что обе модели будут на 100 долларов дороже.

К счастью, для клиентов, которые не хотят переходить на модели "Pro" и предпочитают обычные версии iPhone 14, в примечании Айвза говорится, что он не ожидает повышения цен на менее дорогие варианты. Что касается того, почему мы считаем, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут дороже, Айвз сделал этот прогноз и ранее, и, глядя на слухи об обновлениях, повышение цены может быть оправдано.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Например, вы увидите, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max поставляются исключительно с A16 Bionic, более быстрой и эффективной оперативной памятью LPDDR5, 48-мегапиксельной основной камерой и панелью ProMotion, и все это обойдется Apple в солидную сумму.