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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Первоначальный заказ Apple на серию iPhone 14 составит 90 миллионов отгрузок
Аналитик считает, что Apple намерена больше сосредоточиться на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, но потребителям придется платить за них больше
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В заметке, которой поделился Ped30 от аналитика Wedbush Дэниела Айвза, упоминаются огромные объемы поставок. Однако в другом отчете утверждается, что Apple намерена отгрузить около 95 миллионов устройств в 2022 году. Поскольку эта технология не передает данные о поставках в отчеты о цепочке поставок, трудно сообщить конкретные цифры, поэтому неудивительно, что цифры различаются в разных странах. Что касается Айвза, он также отмечает, что ожидается повышенное внимание к более дорогим iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а также упоминает, что обе модели будут на 100 долларов дороже.

К счастью, для клиентов, которые не хотят переходить на модели "Pro" и предпочитают обычные версии iPhone 14, в примечании Айвза говорится, что он не ожидает повышения цен на менее дорогие варианты. Что касается того, почему мы считаем, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут дороже, Айвз сделал этот прогноз и ранее, и, глядя на слухи об обновлениях, повышение цены может быть оправдано.

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Например, вы увидите, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max поставляются исключительно с A16 Bionic, более быстрой и эффективной оперативной памятью LPDDR5, 48-мегапиксельной основной камерой и панелью ProMotion, и все это обойдется Apple в солидную сумму.

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#apple #iphone 14
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