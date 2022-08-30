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Если все пойдет по плану, то серия Galaxy S23 выйдет в начале 2023 года. Конечно, Samsung только что выпустила устройства Galaxy Z Flip и Z Fold, но это не значит, что компания не сосредоточена на Galaxy S23 Ultra.
Мы знаем, что Samsung собирается использовать дизайн, во многом похожий на тот, что мы видим на Galaxy S22 Ultra, но теперь у нас есть новости о том, что Galaxy S23 Ultra будет поставляться с плоским дисплеем вместо изогнутого.
Согласно отчету Ice Universe, система камер на Galaxy S23 Ultra останется неизменной, однако этого нельзя сказать о дисплее телефона, поскольку он может быть плоским или, по крайней мере, иметь меньшую кривизну.
Большим изменением S23 Ultra является увеличение ширины средней рамки, а это значит, что изогнутая часть стекла будет уменьшена.
Конечно, еще слишком рано говорить о том, что будет в Galaxy S23 Ultra, но есть информация о том, что хоть он в значительной степени не изменятся с точки зрения дизайна получит современные внутренние компоненты по всем направлениям.