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Запуск NASA Artemis 1 Moon отменен на сегодня из-за проблем с двигателем
В основе проблемы лежит неспособность охладить один из четырех двигателей SLS, и инженеры до сих пор не могут решить эту проблему.
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Запуск Artemis 1 Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) был отменен, поскольку агентство поспешило решить проблему с двигателями ракеты. Во время запуска система космического запуска (SLS) взлетит в небо из Космического центра Кеннеди во Флориде, поскольку она тестирует платформу, которая станет основой многолетних усилий NASA по установлению постоянного присутствия человека на Луне. Инженеры NASA начали операции по заправке SLS, которые включают в себя загрузку ракеты почти 3 800 тонн жидкого водорода и жидкого кислорода, сегодня через час после полуночи по восточному времени. С тех пор командам в KSC приходилось решать одну проблему за другой, поскольку они стремились к двухчасовому окну запуска, которое началось сегодня в 8:33 по восточному времени.

Директор по запуску Artemis 1 г-жа Чарли Блэквелл-Томспон отменила миссию сегодня в 8:36 после того, как NASA отложило прямую трансляцию запуска. В основе проблемы лежит неспособность охладить один из четырех двигателей SLS, и инженеры до сих пор не могут решить эту проблему.

Первая проблема, с которой пришлось столкнуться командам, была вне их контроля, поскольку им пришлось ждать, прежде чем загружать водород в массивные баки SLS, из-за более чем 20% вероятности удара молнии в этот район в 12 часов ночи сегодня. Однако пока они ждали, когда рассеются облака, инженеры подготовили свои системы к началу загрузки топлива, как только условия будут благоприятными.

SLS использует жидкий водород в качестве топлива, и сегодня около часа ночи по восточному времени погода позволяла начать операции по заправке. Эти операции имели решающее значение, в частности, для ракеты SLS, поскольку NASA столкнулось с ними во время генеральной репетиции Artemis в начале этого года. После того, как начались операции по заправке, некоторое время все шло гладко, пока не была обнаружена течь в районе соединения ракеты с пусковой вышкой.

Это было первое настоящее испытание для г-жи Блэквелл-Томспон и ее инженеров, и они решили проблему, охладив жидкий водород вручную.

Перед стартом четыре двигателя в основании SLS охлаждаются, чтобы их системы могли обрабатывать переохлажденный водород и жидкий кислород, протекающие через них.

Для этого необходимо, чтобы NASA пропускало водород через свои системы, и именно в этот момент инженеры обнаружили, что один из четырех двигателей недостаточно охлаждается. Команды предприняли несколько попыток решить эту проблему, и в конечном итоге это привело к остановке обратного отсчета за сорок минут до старта.

Во время устранения неполадок инженеры также пытались снизить давление водорода в трех других двигателях, чтобы посмотреть, увеличится ли давление в двигателе номер три.

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Однако все эти попытки не смогли решить проблему, и сегодня в 8:36 утра по восточному времени, через три минуты после того, как ракета должна была взлететь, если бы все прошло гладко, г-жа Блэквелл-Томспон отменила запуск.

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#nasa artemis 1 moon
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