Согласно FCL (Twitter), RT 4060 Ti набирает впечатляющие 8600 баллов в Time Spy Extreme со средней тактовой частотой 2,6xx МГц.

реклама

Появились первые оценки производительности бюджетных графических процессоров Lovelace. Эти SKU, которые должны появиться в первой половине 2023 года, только что вступили в фазу внутреннего тестирования.

Согласно FCL (Twitter), RT 4060 Ti набирает впечатляющие 8600 баллов в Time Spy Extreme со средней тактовой частотой 2,6xx МГц и общей мощностью платы (TBP) 270-280 Вт. RTX 4060, с другой стороны, будет более приземленным, набрав 6000 баллов в Time Spy Extreme при средней рабочей частоте 2,7xx МГц с ограничением мощности 230-240 Вт.

Стоит отметить, что в этом случае RTX 4060 Ti потребляет больше энергии, чем RTX 3070, но не может сравняться с ней. По сравнению с его предшественником мы ожидаем увеличения энергопотребления на 50%. Протестированные видеокарты, вероятно, все еще инженерные образцы, и по мере приближения к официальной премьере производительность и мощность будут оптимизированы.

Взглянув на оценки современных видеокарт в 3DMark TimeSpy Extreme, вы увидите, что RTX 4060 Ti удается не только превзойти Radeon RX 6800 XT, но и сравняться с RTX 3080 и RX 6900 XT. Это одни из самых быстрых графических процессоров этого поколения, и если RTX 4060 Ti превзойдет их хотя бы в нескольких играх, это будет выдающимся достижением. Производительность трассировки лучей должна быть еще более впечатляющей.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Во всяком случае, NVIDIA, похоже, непреклонна в том, чтобы поддерживать Ampere по крайней мере, до начала 2023 года. Топовые предложения серии RTX 40 должны появиться где-то в октябре и просуществовать вместе со своими старшими собратьями в течение пары кварталов.