Вероятен запуск в конце 2023 года.

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Появился свежий слух о RDNA 3, на этот раз касающийся легендарной Radeon RX 7950 XT. Сообщается, что этот мега-GPU будет иметь в общей сложности 9 чиплетов: 2 GCD (графические вычислительные кристаллы) и 7 MCD (комплексные кристаллы памяти). Два Navi 32 GCD будут соединены с 6-7 MCD, каждый из которых оснащен 64-битным контроллером памяти и 32 МБ кэш-памяти L3 (стек 16 МБ x 2-hi). Это дает ширину шины 448 бит и 222 МБ кэш-памяти Infinity, если существующие MCD Navi 3x используются повторно.

Возможно, что дополнительные чиплеты будут размещены в трехмерном виде поверх существующих кристаллов комплекса памяти. Однако, учитывая, что по версии Angstromics они уже 2-hi, это маловероятно. Не говоря уже о том, что увеличение кеша более 200 МБ приведет к значительному снижению отдачи.

GCD будут производиться по 5-нм техпроцессу TSMC N5, каждый из которых содержит 8192 потоковых процессора или ядра в 32 WGP шириной 256 и 64 CU шириной 128. В результате общее количество шейдеров составляет 16 384 единицы, 128 CU, 64 WGP и 8 SE (Shader Engines). Памяти должно быть где-то между 24 ГБ и 48 ГБ. Поскольку ширина шины неясна, мы не можем комментировать размер VRAM. Однако, учитывая, что RX 7900 XT будет работать в паре с 24 ГБ, мы берем это за основу.

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Наконец, есть вопрос о TGP. Судя по тому, что мы видели, графические процессоры Navi довольно эффективны, но для питания чего-то большого потребуется мощность более 450 Вт. Radeon RX 7900 XT должен появиться в последнем квартале года, так что этот монстр не появится в ближайшее время.