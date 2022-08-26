Видео с тестом на долговечность Galaxy Z Fold 4 показывает, насколько Samsung уверен в надежности

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Нельзя отрицать, что Samsung сделала несколько смелых заявлений о долговечности Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 до того, как телефоны вышли на рынок, и теперь компания поделилась видео о том, как производятся телефоны.

Видео начинается с демонстрации последних нескольких шагов производственного цикла Galaxy Z Fold 4. Вы можете видеть, как роботы точно устанавливают заднюю крышку на устройство. После этого вы можете увидеть серию оценок, которые происходят; вы увидите тестируемые датчики касания и приближения, возможности S Pen и бесконтактных платежей, а также тестирование сети и камеры. Все это тщательно проверяется.

После того, как Samsung завершила элементарные тесты, компания переходит к испытаниям на долговечность Galaxy Z Fold 4. Первый тест проверяет водонепроницаемость с использованием специальной камеры. Устройства, выдержавшие этот тест, затем отправляются на складной испытательный стенд, где роботизированная рука отвечает за складывание и раскладывание телефона, чтобы исключить любые проблемы с механизмом складывания или самим шарниром.

Есть еще один специализированный робот, который отвечает за тестирование боковых клавиш путем многократного нажатия на них, и весь процесс тестирования заканчивается еще одним тестом на водонепроницаемость, где форсунки распыляют воду под высоким давлением на разложенный Galaxy Z Fold 4 со всех сторон и один раз, телефон полностью погружается в воду.

Хотя на видео не показано, как Galaxy Z Flip 4 проходит тот же тест, он появляется в последнем тесте на водонепроницаемость, что является достаточным основанием для нас, чтобы полагать, что Samsung одинаково относится к обоим телефонам и вполне уверен в долговечности этих устройств.

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