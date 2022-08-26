и позволят получить огромные общественные выгоды благодаря сделке с T-Mobile

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В рамках долгожданного объявления, сделанного вчера, глава SpaceX г-н Илон Маск и президент и главный исполнительный директор T-Mobile г-н Майк Зиверт подтвердили, что пара объединит усилия, чтобы обеспечить мобильную связь для пользователей T-Mobile через спутники SpaceX Starlink второго поколения. Объявление направлено на устранение пробелов в покрытии сотовой связи в Соединенных Штатах и позволяет пользователям подключаться к спутникам без необходимости в каком-либо дополнительном оборудовании. На мероприятии г-н Маск подчеркнул гуманитарные преимущества этой связи, поделившись тем, что новая услуга позволит пользователям, оказавшимся в отдаленных местах, получить доступ к покрытию и в конечном итоге потенциально спасти жизни.

Эта услуга будет передаваться через спутники SpaceX второго поколения, подтвердил г-н Маск, и космические корабли для их запуска в настоящее время ожидают одобрения FCC. Первоначально SpaceX планировала запустить их с помощью существующих ракет Falcon 9, но запросила у Комиссии разрешение на использование ракеты нового поколения Starship. Его конкуренты возражали против этого по целому ряду причин, и сделка с T-Mobile подкрепляет его аргументы в FCC.

Вскоре после того, как SpaceX подала заявку, ее конкуренты в спутниковом пространстве выдвинули множество возражений. Их возглавила сеть DISH Network, которая также пытается убедить FCC открыть полосу 12 ГГц для двустороннего покрытия - против чего категорически возражает SpaceX, поскольку это приведет к значительному снижению качества обслуживания для клиентов Starlink.

DISH представила исследования в FCC, утверждая, что новые спутники будут создавать помехи службе DISH. К нему присоединились другие, такие как Viasat, Kuiper, OneWeb и RS Access LLC, у каждого из которых был свой набор проблем.

В ответ на эти опасения глава отдела спутниковой политики SpaceX г-н Дэвид Голдман, подчеркнул, что его компания разработала передовые стандарты для предотвращения аварий.

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Проект DISH Genesis VoNR использует AWS-4, AWS-H (1915–1920 МГц, 1995–2000 МГц) и нижний диапазон 700 МГц для покрытия, и в будущем SpaceX также может объединиться с T-Mobile, чтобы получить доступ к ближайшим диапазонам. Диапазон MSS поддерживается ограниченным числом поставщиков, и SpaceX обратилась в Федеральную комиссию по связи (FCC) с просьбой разрешить использование этого диапазона, чтобы обеспечить покрытие для американцев в различных географических регионах.