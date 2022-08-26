Говорится в отчете опубликованном USA Today

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Всего несколько месяцев назад мы узнали, что EA практически объединилась с подразделением Comcast NBCUniversal. В этом отчете также упоминаются текущие переговоры с такими крупными компаниями, как Disney, Apple и Amazon. Текущая рыночная капитализация EA составляет 35,48 миллиарда долларов, но мы ожидаем, что Amazon, скорее всего, заплатит премиальную цену.

Приобретение имеет двойной смысл для Amazon, поскольку она может более легко использовать множество IP-адресов EA для трансмедийных возможностей, таких как адаптации Prime Video. В ноябре прошлого года в отчете Deadline говорилось, что Amazon близится к сделке по производству телесериала Mass Effect.

Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон недавно обсуждал потенциальные возможности продажи, намекнув, что это может произойти.

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"Я думаю, что мы в невероятном положении. Вскоре мы станем крупнейшим автономным независимым разработчиком и издателем интерактивных медиа в мире. Я думаю, что у нас самые невероятные команды в нашей отрасли, и мы привлекаем все больше и больше талантов. У нас есть сообщество, насчитывающее 600 миллионов человек, и мы, безусловно, на пути к достижению нашей цели - вовлечь в игру миллиард человек по всей планете. […] Я не думаю, что мы могли бы быть в более сильном положении как отдельная компания. Наша цель всегда состоит в том, чтобы заботиться о наших людях, наших игроках и наших акционерах, и если у нас когда-нибудь появится способ сделать это не так, как мы делаем это сегодня, я, конечно, должен буду сообщить об этом. Я скажу вам, что мы очень, очень уверенно смотрим в будущее."