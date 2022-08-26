Подкасты Twitter- это новый способ для всех пользователей подписаться на своих любимых блогеров

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Мы все знаем, что Twitter был занят добавлением новых функций. Эти функции делают использование соцсети лучше для всех, и это, не означает, что компания собирается останавливаться на достигнутом.

Теперь Twitter начал внедрять новую функцию, которая позволит всем людям во всем мире собираться вместе и наслаждаться подкастами. Конечно, эта функция предлагается многими другими компаниями. Так что, безусловно, хорошо, что Twitter тоже догоняет эту тенденцию.

Хотя официальное объявление было сделано раньше, Twitter только внедряет интеграцию подкастов в свое приложение. Хотя некоторые подозревали, что они будет действовать как отдельный сервис, подкасты на самом деле упакованы в Twitter Spaces для более легкого доступа. До сих пор Twitter Spaces был аудиоплатформой, которая позволяла пользователям вести живые аудиоразговоры. У Spaces был ведущий или возможность иметь двух соведущих и неограниченную аудиторию. Несмотря на то, что подкасты теперь становятся новой функцией, Spaces все еще существует.

Чтобы обеспечить максимально гладкую интеграцию подкастов, Twitter изменил дизайн вкладки "Spaces", представив концентраторы, которые пользователи могут персонализировать. Затем контент группируется по темам, чтобы слушателям было легче найти то, что они ищут, с первого взгляда. Вы можете получить темы / жанры, такие как музыка, новости, спорт и многое другое. Пользователи также получат возможность доступа к живому и записанному контенту. Причина, по которой необходим редизайн Spaces, заключается в том, что он будет продолжать размещать Spaces одновременно с подкастами, а новый дизайн поможет пользователям легко находить все.

Твиттер также собирается попробовать курировать контент, используя существующие пользовательские данные и давая рекомендации по подкастам. Слушатели также смогут лайкать и не лайкать подкасты, что еще больше улучшит рекомендации.

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