Показатели производительности Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X

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Greymon55 раскрыл одноядерные показатели Cinebench R23 для процессоров AMD Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X Zen 4. Точные цифры не упоминались, поэтому окончательная производительность может варьироваться, но, по словам источника, Ryzen 7 7700X должен набрать 2000 баллов, а Ryzen 5 7600X — 1900 баллов.

Если мы примем эти цифры во внимание, то мы увидим AMD Ryzen 7 7700X, стоящий рядом с Core i7-12700K, и в лучшем случае, если оценка превысит 2000, чип может даже опередить Core i9 12900К. Что касается Ryzen 5 7600X, процессор должен иметь одноядерную производительность на уровне или выше, чем у Core i5-12600K, в то время как Core i5-13600K находится намного выше. Greymon55 также заявляет, что Ryzen 5 7600X может поддерживать разгон всех ядер до 5,6 ГГц, но не упоминается, использовался ли в этом конкретном тесте стандартный или разогнанный чип.

AMD Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X "предполагаемая" производительность Cinebench R23 (одноядерная)

Greymon55 также опубликовал многопоточные тесты производительности для двух процессоров. AMD Ryzen 7 7700X предположительно набирает около 19800 баллов, а Ryzen 5 7600X - около 15100 баллов. Это делает Ryzen 5 7600X на 34% быстрее, чем его предшественник, но медленнее, чем i5-12600K. В то же время Ryzen 7 7700X примерно на 29% быстрее своего предшественника, но медленнее Core i7-12700K.

AMD Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X «Предполагаемая» производительность Cinebench R23 (многоядерная)

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