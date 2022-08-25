Золотое издание RE Village; Новый взгляд на коллекцию Battle Network.

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Tokyo Game Show 2022 не за горами, и Capcom уже разработала планы относительно контента, который будет показан во время его пребывания в центре внимания. Этот контент будет демонстрироваться с 15 сентября в 23:00 JST (15:00 BST/16:00 CEST/07:00 PDT). Теперь у нас есть дополнительные подробности о предстоящей онлайн-программе, в том числе более подробный обзор предстоящего состава.

Самым ярким моментом линейки онлайн-мероприятий программы Capcom является новый трейлер Street Fighter 6. Согласно линейке, у Street Fighter 6 будет новый трейлер, который также позволит игрокам узнать о персонажах, представленных в игре и новые режимы World Tour и Battle Hub.

Кстати, о Street Fighter 6. Capcom также позволит игрокам опробовать режимы Fighting Grounds и World Tour с демонстрацией игрового процесса в реальном времени, а также визуальные эффекты мира Street Fighter 6. Специальная программа начнется 16 сентября в 24:00 JST (16:00 BST/17:00 CEST/08:00 PDT) и, по оценкам, продлится 50 минут.

Мы также обязательно получим обновление Exoprimal, многопользовательской игры о динозаврах, ориентированной на PvPvE-бои, в которых игроки сражаются с ордой динозавров, соревнуясь друг с другом, чтобы выполнить цели, выкашивая орду рептилий. На мероприятии TGS 2022 от Capcom будут представлены обновления персонажей, экзокостюмов, динозавров и многого другого.

Переходя к теме Monster Hunter, онлайн-программа Capcom для TGS 2022 также продемонстрирует предстоящий контент для второго обновления названия для Monster Hunter RIse: Sunbreak. Кроме того, мы также увидим больше информации о предстоящем выпуске Resident Evil Village Gold Edition и его содержании.

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Наконец, Capcom также посвятит часть коллекции Mega Man Battle Network Legacy. В нем мы познакомимся с информацией о предстоящем сборнике и обзором дополнительных функций, запланированных на выпуск игры в 2023 году. Tokyo Game Show 2022 состоится 15 сентября и продлится до 18 сентября.