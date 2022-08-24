Специальное сентябрьское мероприятие Apple будет посвящено серии iPhone 14, Apple Watch Series 8 и AirPods Pro 2

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Apple проведет мероприятие, посвященное iPhone 14, в среду, 7 сентября, в 10:00 по тихоокеанскому времени. Более того, мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса в Apple Park в Купертино, Калифорния. Компания тизерит мероприятие слоганом, который гласит: "Далеко за пределами". Если вы не знакомы, узнайте, чего вам следует ожидать на мероприятии.

Специальное сентябрьское мероприятие Apple будет посвящено серии iPhone 14, Apple Watch Series 8 и, возможно, другим продуктам. iPhone 14 будет выпускаться в четырех моделях: 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max. Обратите внимание, что на этот раз "мини" iPhone не будет.

Ожидается, что большинство изменений коснется моделей iPhone 14 Pro. Стандартные модели останутся с выемкой, в то время как модели Pro, как ожидается, будут оснащены дисплеем с двойным вырезом и значительными улучшениями в камере. Кроме того, модели iPhone 14 Pro также получат обновленный чип A16 Bionic, в то время как стандартные модели останутся с версией чипа A15 Bionic.

Apple также анонсирует новые Apple Watch Series 8 на своем мероприятии. Мы ожидаем совершенно новый режим низкого энергопотребления, более длительное время автономной работы, датчик температуры, обновленный чип S8 и многие другие функции, ориентированные на здоровье. Ожидается также, что компания анонсирует новую модель Apple Watch Pro с новым дизайном и увеличенным дисплеем с упором на долговечность.

AirPods Pro 2 также является одним из продуктов, которые Apple представит на мероприятии iPhone 14 7 сентября вместе с обновленным iPad 10-го поколения.

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