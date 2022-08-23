Apple потенциально выпустит новую серию iPhone 14 7 сентября вместе с новой серией Apple Watch 8.

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Будущие модели Apple iPhone 14 будут иметь множество передовых изменений. В то время как большинство изменений ориентированы на модели "Pro", в стандартные модели будет добавлена новая опция с большим 6,7-дюймовым дисплеем. Номер модели, связанный с устройством, - "A2882", который, как полагают, является iPhone 14 (через MySmartPrice).

В отличие от номера модели iPhone 14, указанного в документации регулирующих органов Индии, серия iPhone 13 имеет номера моделей A2482, A2631, A2634, A2635 и A2633. Это первый раз, когда устройство было официально замечено, если номер модели действительно связан с устройством. Это не первый случай, когда для устройства Apple был обнаружен номер модели. Устройства Apple, обнаруженные в нормативной базе данных, предполагают, что запуск неизбежен.

Помимо этого, Apple планирует провести мероприятие в среду, 7 сентября, на котором она сочтет целесообразным объявить о новых моделях iPhone 14. Помимо iPhone, Apple также анонсирует новые Apple Watch Series 8, и некоторые слухи утверждают, что iPad 10 также будет выпущен вместе с флагманским телефоном и носимыми устройствами.

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Модели iPhone 14 Pro будут оснащены дисплеем с двумя вырезами для Face ID и фронтальной камеры. Помимо этого, выступ камеры сзади станет больше, и в ее работе ожидаются серьезные улучшения. С iOS 16 модели "Pro" также получат функцию Always-On.