Пользователи смогут получить руководства по ремонту, а также оригинальные запчасти и инструменты Apple через магазин самообслуживания Apple Repair Store.

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Apple расширяет программу самообслуживания на новые модели MacBook Air и MacBook Pro, позволяя пользователям ремонтировать неисправные машины дома

Программа самостоятельного ремонта Apple доступна для всех моделей MacBook Air и MacBook Pro с процессорами серии M1 компании. По заявлению Apple, пользователи получат более десятка различных видов ремонта для каждой отдельной модели. Этот ремонт будет включать в себя дисплей, верхний корпус, аккумулятор, трекпад и многое другое.

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Это не первый случай, когда Apple вводит самостоятельный ремонт своих продуктов. Компания также предлагает услугу для моделей iPhone 12 и iPhone 13 с начала этого года. Отныне ремонтная служба будет работать для моделей MacBook Air и MacBook Pro так же, как и для iPhone. Пользователям сначала придется ознакомиться с руководством по ремонту, прежде чем принять решение о посещении магазина самообслуживания для заказа инструментов и запчастей.