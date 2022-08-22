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Неудивительно, что многие смартфоны Samsung Galaxy больше не поддерживаются официально. Однако в начале этого месяца Samsung решила выпустить обновление на некоторые из этих телефонов, и оказалось, что компания выпускает одно и то же обновление на многие старые телефоны Galaxy, включая Galaxy S5 Neo, Galaxy Alpha, Galaxy S6 и Galaxy А7 (2018).
Приятно видеть, что Samsung работает над решением проблем, которые существуют уже долгое время. Нельзя отрицать, что компания проделала большую работу по обеспечению поддержки телефонов.
Также стоит отметить, что официально ни один из этих телефонов Samsung не поддерживается. Таким образом, тот факт, что они получают обновления от компании, показывает, что Samsung действительно заботится о пользователях, и решил сразу же выпустить обновление.