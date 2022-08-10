тактовая частота Infinity Fabric до 3,0 ГГц

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Юрию Бублию, также известному как 1usmus, удалось извлечь последние параметры настройки ЦП и памяти AMD Ryzen 7000 Zen 4 из последней версии BIOS. Как и ожидалось, будет несколько существующих и новых вариантов настройки чипов Zen 4 на материнских платах серии 600, и это можно рассматривать как тизер того, что будет на платформе AM5.

Процессоры AMD Ryzen 7000, основанные на архитектуре ядра Zen 4, будут предлагать возможности разгона как для энтузиастов, так и для обычных пользователей, как компания сообщила на мероприятии Computex.

Начнем с того, что процессоры AMD Ryzen 7000 «Zen 4» будут поставляться с активной функцией настройки времени памяти с настройкой целевой скорости памяти. Кажется, это часть XMP/EXPO (расширенные профили для разгона) для памяти DDR5. Пользователи смогут настраивать тайминги для каждого канала (A, B, C и D), а также выбирать из ряда предопределенных профилей тактов/тайминга в BIOS материнской платы. Также будут варианты для настройки напряжений VDDIO (DIMM CDD / DIMM VDDQ) и VPP, но главное, это то, что максимальная скорость Infinity Fabric будет 3000 МГц или 3,0 ГГц.

Это подтверждает то что чипы Zen 4 будут иметь соотношение IFC (Infinity Fabric Clock) 1:1 с памятью DDR5-6000. Хотя это максимальная скорость она достижима и является целевой для процессоров AMD Ryzen 7000. Существуют также настройки режима UCLK, PBO и Curve Optimizer, которые перешли с предыдущей платформы AM4

Юрий также отмечает, что помимо частоты есть множители для памяти, поэтому похоже, что сцена разгона DDR5 на Zen 4 будет иметь большое значение. Уже упоминались режимы с низкой задержкой и высокой пропускной способностью, при этом низкая задержка обеспечивает наилучшую производительность, а режим высокой пропускной способности предназначен для вывода разгона DDR5 на новый уровень.

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Продолжая параметры настройки, процессоры AMD Ryzen 7000 Zen 4 для настольных ПК также будут предлагать Active OC Tuner с двумя настройками: предел тока ЦП и предел температуры ЦП. Пользователи также могут настраивать тактовую частоту асинхронного ЦП/PCIe, тактовую частоту хоста и тактовую частоту CCX.