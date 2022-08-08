NVIDIA сообщила, что во втором квартале предварительная выручка фирмы составляет 6,7 миллиарда долларов, что ниже ориентировочной метрики на 1,4 миллиарда долларов.

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NVIDIA является одной из последних компаний, опубликовавших свои результаты в сезоне отчетности, и отчет помогает избежать серьезных потрясений для доверия инвесторов и фондового рынка на фоне плохих результатов, которые также преследовали корпорацию Intel в ее последнем квартале.

Разработчик чипов отметил, что в течение квартала, закончившегося в июле, игровое подразделение продемонстрировало значительное последовательное падение на 44% и столь же значительное годовое падение на 33%, а ее доход составил 2,04 миллиарда долларов. Второй по величине сегмент, центры обработки данных, стал крупнейшим сегментом в течение квартала, поскольку он показал доход в размере 3,81 миллиарда долларов США при последовательном росте на 1% и сильном годовом росте на 61%.

В целом, из-за отставания игрового подразделения NVIDIA сообщила о выручке в размере 6,7 млрд долларов, так как она отстала от ориентировочной выручки на колоссальные 1,4 млрд долларов, что означает последовательное падение на 19% и небольшой годовой рост на 35%. Заявление NVIDIA было сформулировано с осторожностью, поскольку в нем указывалось, что результаты все еще являются предварительными и являются ожидаемыми показателями для ее предстоящего отчета о доходах в конце этого месяца.

Финансовый директор NVIDIA г-жа Колетт Кресс прокомментировала предварительные результаты и объяснила их прежде всего сложной экономической ситуацией, в которой ее компания взяла на себя долгосрочные обязательства по закупкам. NVIDIA и другие производители чипов, которые полагаются на контрактных производителей в своих производственных нуждах, столкнулись с историческим дефицитом после пандемии коронавируса, поскольку изменения, вызванные вирусом, подстегнули спрос на бытовую электронику и в то же время нарушили их цепочки поставок из-за глобальных блокировок.

Главный исполнительный директор компании г-н Дженсен Хуанг сообщил, что он работает со своими торговыми партнерами над корректировкой цен и запасов на основе более слабого, чем ожидалось, спроса и продаж. Он также объяснил падение доходов макроэкономическими препятствиями, поскольку текущая экономика США борется с высокими ценами и надвигающейся рецессией.

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Продукты NVIDIA также используются майнерами криптовалюты, и поскольку основные и второстепенные цифровые валюты достигли дна в течение 2022 года, эти майнеры также начали продавать свои видеокарты на рынке, потенциально украв часть спроса. Цена акций компании снизилась более чем на 7% во время сегодняшних торгов и потеряла почти половину своей стоимости в течение этого года.