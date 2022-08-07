Intel признает отставание в старых API, но обещает улучшить игровую производительность DX11 со временем

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Первоначально в обзоре LinusTechTips сообщалось, что при тестировании Shadow of the Tomb Raider в системе с графической картой Arc A770 технический отдел засвидетельствовал разницу в производительности графического процессора на 50% между версиями DirectX 11 и 12. В первой версии DirectX игра достигла почти 38 кадров в секунду, а во второй - около 80 кадров в секунду.





DirectX 11 и более ранние API работают иначе, чем обновленные DirectX 12, Vulkan и другие текущие API. Старая технология API требует большей части обработки от графического драйвера, от улучшений до настроек, сделанных для менее производительных карт. Необходимость в том, чтобы графический процессор выполнял больше игровой работы, заключалась в том, чтобы облегчить бремя разработчиков игр, стремящихся оптимизировать внешний вид своих игр.

С Vulkan и текущим API DX12 ускорение больше не зависит от графического драйвера, а от графического движка игры. Теперь разработчики игр должны брать на себя ответственность за оптимизацию графики, особенно в более слабых системах, и размещать задачи в коде игры, чтобы взять на себя это бремя. Примером этого является выделение видеопамяти.

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Intel не приходилось заниматься графическими API, потому что они не разрабатывали графические процессоры в течение многих лет. Теперь, с графикой серии Arc компании, они должны догнать конкурентов, которые годами фокусировались на этом типе технологий, а именно компании AMD и NVIDIA.