SpaceX скоро испытает 20 внешних двигателей ракеты-носителя 7, рассказал Илон Маск

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После того, как в прошлом месяце загорелся тестовый прототип ракеты-носителя Starship, SpaceX, наконец, проверила ракету-носитель и отправила ее обратно на стартовую площадку. Starship - это ракета SpaceX высотой 120 метров, которая занимает центральное место в планах фирмы не только выполнять полеты с экипажем и без экипажа на Марс, но и быстро наращивать свою группировку спутникового интернета Starlink.

В настоящее время компания создает прототипы ракеты на своих объектах в Бока-Чика, штат Техас, и на этом фронте ее ракета-носитель Booster 7 считается первой в своем роде, готовой к проведению орбитальных испытательных полетов. Однако эта ракета оказалась в центре неожиданной аварии в июле, когда на ее базе вспыхнул пожар из-за неподходящих условий.

Сама ракета-носитель имеет высоту 70 метров и отвечает за подъем ракеты с поверхности Земли на орбиту. Для этой цели он оснащен 33 двигателями Raptor 2, и именно из-за этих двигателей SpaceX потребовалось примерно три недели, чтобы доставить его обратно на стартовую площадку после июльской аварии.

С тех пор SpaceX сняла двигатели ракеты-носителя, а затем установила их после проверки. Однако неясно, сколько двигателей было повреждено из-за взрыва, и установила ли компания вместо этого новые двигатели на ракету.

Маск предоставлял оперативную информацию, когда его компания вывозила ракету из своих испытательных и сборочных цехов на стартовую площадку, причем этот процесс занял примерно пять часов.

Важным и захватывающим событием для Booster 7 станет его статическое испытание, в ходе которого SpaceX может запустить все 33 ракетных двигателя за один раз, чтобы проверить множество силовых установок Starship и других систем. На испытательных стендах используется система водяного охлаждения для отвода тепла и шума от базы, и SpaceX также протестировала эту систему для своей Suborbital Pad в начале этого месяца. Вместо стартовой площадки статические испытания проводятся на суборбитальных площадках.

По мере того, как его компания добилась прогресса в возвращении Booster 7 на площадку, Маск также стал более откровенным в своих оценках испытательного полета. Он считает, что успешный орбитальный испытательный полет может состояться в течение следующих двенадцати месяцев, и во время подкаста в начале этого месяца он также сообщил, что первый испытательный полет состоится в любое время в течение следующих двух месяцев.

Точно неизвестно, сколько ракет SpaceX планирует запустить для своих планов орбитальных испытаний, и эта цифра зависит в первую очередь от производства двигателей. Каждая неудача в конечном итоге будет стоить SpaceX десятков таких двигателей и темпов, с которыми она сможет их производить.

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Поскольку SpaceX продвигается полным ходом с испытаниями Starship, НАСА планирует запустить свою собственную ракету на Луну в конце этого месяца и официально начать программу Artemis, направленную на обеспечение устойчивого присутствия человека на Луне.