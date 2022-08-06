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Обнаружены встроенные процессоры AMD Ryzen 5000
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Процессоры AMD Ryzen 5000, основанные на архитектуре ядра Zen 3, отсутствуют на рынке уже почти два года, и мы находимся на пороге запуска процессоров Ryzen 7000 следующего поколения "Zen 4", однако Zen 3 все еще используется на существующих платформах, и одним из таких сегментов является встроенный рынок.

Поставщик решений Advantech перечислил в общей сложности четыре "встраиваемых" процессора AMD Ryzen 5000, которых мы раньше не видели. Эти чипы имеют несколько иные характеристики по сравнению с их предложениями для настольных ПК. Например, AMD Ryzen 9 5950E имеет 12 ядер и 24 потока вместо 16 ядер и 32 потоков у чипа для настольных ПК. Он имеет максимальную тактовую частоту 3,4 ГГц, 64 МБ кэш-памяти L3 и TDP 105 Вт.

AMD Ryzen 9 5900E имеет 10 ядер и 20 потоков по сравнению с 12 ядрами и 24 потоками у Ryzen 9 5900X. Он поставляется с максимальной тактовой частотой 3,7 ГГц, 64 МБ кэш-памяти L3 и 105 Вт TDP. Ryzen 7 5800E в основном похож на свой настольный вариант с точки зрения конфигурации ядра с 8 ядрами ЦП, 16 потоками, 32 МБ кэш-памяти L3 и 100 Вт TDP, обеспечивающим максимальную тактовую частоту до 3,7 ГГц. Наконец, у нас есть Ryzen 5 5600E с 6 ядрами, 12 потоками, 32 МБ кэш-памяти L3, тактовой частотой 3,6 ГГц и TDP 65 Вт. Интересно, что линейка AMD Ryzen AM4 Embedded не обновлялась со времен APU Ryzen 2000G.

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Все эти чипы совместимы с чипсетом AMD X570 и поддерживают API DeviceOn и Embedded Software. Будет интересно узнать цены на эти встроенные чипы, поскольку они предлагают урезанный список спецификаций, но в целом они подходят для экосистемы встроенных процессоров настольных компьютеров. Процессоры AMD Ryzen 7000 также могут получить встроенные компоненты, но нам придется ждать их несколько лет.

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#amd ryzen 5000
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