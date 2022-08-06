Майкл Ларабель из Phoronix представляет тесты производительности процессорных систем AMD EPYC в Linux 6.0

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В Linux 6.0 недавно произошли заслуживающие внимания модификации и оптимизации планировщика, которые потенциально могут принести пользу новой архитектуре AMD и недавним архитектурным изменениям текущей линейки серверов. Для следующих тестов Larabel использует "существующее оборудование AMD EPYC серии 7003".

Были проведены тесты производительности AMD EPYC 7713 2P в ранних сборках Linux 6.0 перед выпуском как со стабильной версией Linux 5.18, так и с текущим ядром 5.19. Ларабель также решил добавить к тестированию ядро Linux 5.15 LTS. Он выбрал именно эту версию из-за длительной поддержки, которую она получила. Ларабель отмечает, что "все тесты проводились на одном и том же эталонном сервере AMD Daytona с двумя 64-ядерными процессорами EPYC 7713".

Поскольку полная версия Linux 6.0 еще не полностью разработана, Ларабель проведет дальнейшее тестирование после выпуска нового ядра, чтобы сравнить его текущее состояние и стабильное состояние. Он также планирует проверить компоненты Intel, AMD Zen 4 и Arm, чтобы увидеть, как Linux 6.0 справляется с новыми архитектурами и продуктами, которые мы увидим в течение следующих нескольких лет.

Ларабель отмечает, что серверные процессоры AMD EPYC 7713 2P уже демонстрируют положительные результаты благодаря постоянным обновлениям и дополнениям, которыми AMD известна благодаря своей ориентации на разработку своих продуктов с открытым исходным кодом, особенно в корпоративных серверах.

Контрольные тесты PostgreSQL, RocksDB, ClickHouse и Nginx - это значительные рабочие нагрузки, которые лучше всего отражают прогресс, достигнутый AMD в отношении преждевременной версии Linux 6.0, в основном при использовании с сервером AMD EPYC 7713 2P, который был базовым для тестирования Ларабель. Наиболее заметное улучшение, выявленное во время тестирования, заключается в том, что "IO_uring также претерпел некоторые приятные улучшения в Linux 6.0".

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Приятно видеть улучшения в семействе процессоров AMD EPYC. Красная команда уже подтвердила, что ее чипы Genoa следующего поколения, предназначенные для серверной платформы, готовятся к запуску в конце этого года. Процессоры EPYC компании также недавно превысили историческую долю рынка в 26%, установленную ее собственными процессорами Opteron.