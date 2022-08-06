Информация о предполагаемом процессоре AMD по сообщению инсайдера HXL

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HXL, похоже, удалось заполучить результат теста кэша и памяти AIDA64 предполагаемого процессора AMD Ryzen 9 7900X для настольных ПК на базе архитектуры Zen 4. Бенчмарк специально показывает показатели пропускной способности и задержки L3, которые, по-видимому, получат гораздо больший прирост производительности, чем Zen 3.

AMD Ryzen 9 7900X, как следует из названия, будет оснащен 12 ядрами и 24 потоками. ЦП имеет еще более высокую базовую тактовую частоту 4,7 ГГц и тактовую частоту повышения, настроенную на 5,6 ГГц для одного ядра. ЦП сохраняет свой TDP 170 Вт и получает 76 МБ кэш-памяти (64 МБ L3 + 12 МБ L2). ЦП будет позиционироваться на том же уровне, что и AMD Ryzen 9 5900X.

Теперь перейдем к тесту: мы получаем 1494,8 ГБ/с при чтении из памяти, пропускную способность 1445,7 ГБ/с при записи в память, пропускную способность 1476,6 ГБ/с при копировании памяти и задержку 10,1 нс. Наверняка эта система должна использовать DDR5 DRAM.

Для сравнения был собран тестовый стенд и проведены те же тесты с Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X3D и Core i9-12900K. Платформа Ryzen работала с памятью DDR4-3800, а платформа Intel - с памятью DDR5-6000.

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Как вы можете видеть в тестах, предполагаемый 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7900X обеспечивает увеличение пропускной способности L3 на 47% по сравнению с Alder Lake и более чем на 50% по сравнению с его предшественником на базе Zen 3. Разница увеличивается в метрике копирования L3, где чип почти в 3 раза быстрее, чем процессор Alder Lake. Что касается задержки, чип обеспечивает самую низкую задержку из всех со скоростью межсоединения 10,1 нс, тогда как у ЦП Alder Lake задержка вдвое больше - 21,8 нс. Обратите внимание, что в цифрах задержки мы говорим о времени, и чем меньше, тем лучше.