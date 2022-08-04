Apple может использовать более мощную и энергоэффективную версию 3-нм техпроцесса TSMC для дорогих iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

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Хотя у Apple есть 3-нм чипы, которые должны появиться в конце этого года, они не зарезервированы для линейки iPhone 14. На самом деле, согласно последнему отчету, технологический гигант не собирается полностью переходить на 3-нм архитектуру TSMC до 2024 года, что делает переход более длительным, чем предполагалось ранее.

Сообщается, что в 2022 году Apple представит A16 Bionic, который, как сообщается, будет массово производиться на 4-нм архитектуре TSMC, но этот чип будет зарезервирован для премиальных iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Менее дорогие iPhone 14 и iPhone 14 Max будут работать с прошлогодним A15 Bionic. Этот подход, по слухам, не такой уж ужасный, учитывая, что производство больших партий 4-нм A16 Bionic обходится дорого, а более доступные iPhone не могут продаваться по их текущим ценам, но при этом быть оснащёнными передовыми чипами.

Согласно сообщению TrendForce, полный переход Apple на 3-нм процесс TSMC для серии iPhone 16 2024 года, возможно, означает, что в семействе iPhone 15 следующего года также будут серьезные отличия. Как и семейство "Pro", эти дорогие модели, которые появятся в 2023 году, скорее всего, будут оснащены 3-нм процессором A17 Bionic, в то время как непрофессиональные модели могут использовать тот же A16 Bionic, что и в будущих iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Только в 2024 году TrendForce ожидает, что Apple полностью перейдет на 3-нм архитектуру TSMC, и даже в это время могут быть некоторые различия. По словам тайваньского производителя чипов, его 3-нм процесс будет представлен в нескольких вариантах, каждый из которых будет слегка улучшенным преемником, поэтому iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max могут иметь самое лучшее из того, что может предложить TSMC, в то время как обычные модели iPhone 16 может щеголять менее эффективной версией 3-нм чипа.

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Однако все зависит от того, сможет ли TSMC выполнить требования к отгрузке. Учитывая, что у производителя ожидается несколько клиентов, которые ищут его чипы следующего поколения, выполнение огромного количества заказов в определенный момент времени для Apple может быть сложной задачей.