В рамках крупного обновления ОС Steam Deck версии 3.3, Valve добавила предупреждение, когда их устройство может работать медленно или вообще не работать из-за чрезмерного нагрева или холода.

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После предупреждений от Valve о максимальных и минимальных температурах, при которых ваша Steam Deck может работать, маленький портативный игровой ПК теперь будет предупреждать вас, когда он работает за пределами безопасной рабочей температуры.

Для справки, безопасный рабочий диапазон Steam Deck составляет от 0 до 35°C. Если вы превысите эти температуры, система может снизить производительность или даже отключиться.

При высоких температурах это понятно, поскольку ЦП и ГП, в данном случае универсальный чип AMD APU, превышают температуры, на которые рассчитан его кремний. Температура 105°C для него критическая.

Температура окружающей среды будет играть большую роль в достижении таких температур, так как Steam Deck будет работать при температуре 60–70 °C, температура в комнате при этом будет около 20°C.

Но если вы думали, что вам будет хорошо играть в Арктике, подумайте еще раз. Когда вы опускаетесь до минусовых температур, это совсем другая проблема. Мы спросили дизайнера Steam Deck Лоуренса Янга о том, каков риск использования Steam Deck в таких сверхохлажденных средах, и он сказал нам, что это в значительной степени связано с батареей.

"При очень низких температурах батарея начинает работать с трудом", — говорит Ян. "Как и любое устройство с батарейным питанием, батарея Steam Deck не может выдерживать пиковую потребляемую мощность при температуре ниже 0°C (аналогично тому, как автомобили с трудом заводятся в морозную погоду). Если температура действительно становится такой низкой, мы начнем дросселировать систему, чтобы продлить срок службы батареи".

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Так что теоретически вы увидите это новое предупреждение от Valve при любой температуре выше 35°C или ниже нуля.