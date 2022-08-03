повышением производительности до 68%, повышенной скоростью зарядки и многим другим

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Планируется, что Galaxy Z Fold 4 будет больше, чем просто обновлением своего предшественника, Galaxy Z Fold 3. Список обновлений для складного флагмана производит положительное впечатление: телефон защищен с обеих сторон, обеспечивая впечатляющую производительность.

Поскольку Galaxy Z Fold 4 будет оснащен новейшим и лучшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 вместо Snapdragon 8 Gen 1, ожидается, что производительность процессора увеличится на 15 процентов, согласно сообщению Ахмеда Квайдера. Кроме того, производительность графического процессора должна увеличиться на 59 процентов, а блок NPU чипсета должен работать на 68 процентов лучше, чем в предыдущем поколении.

В Galaxy Z Fold 4 находится батарея приличного размера на 4400 мАч, при этом она может заряжаться до 50 процентов всего за полтора часа с блоком питания 25 Вт. Яркость экрана также была увеличена до 1000 нит, хотя блогер не упоминает, является ли это значение постоянной или пиковой яркостью. Кроме того, не упоминается, будет ли уровень яркости соответствовать большему или меньшему дисплею, хотя заявлена поддержка частоты обновления 120 Гц.

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