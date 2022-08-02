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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Motorola отменила презентацию Moto Razr и X30 Pro
Объявление было сделано генеральным менеджером Motorola и Lenovo по мобильной связи Чен Джином на Weibo.
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Motorola должна была представить новый Moto Razr 2022 вместе с X30 Pro, но, похоже, компания решила отменить мероприятие, не указав какой-либо конкретной причины или информации о том, когда телефоны будут выпущены. Это дает повод поверить, что мы никогда не увидим эти телефоны. 

"С сожалением сообщаю вам, что презентация нового продукта Moto, запланированная на 7:30 вечера, была отменена. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим вас за вашу горячую поддержку новых продуктов Moto. Для получения информации о новых продуктах следите за официальной информационной платформой Moto", - сообщает официальный аккаунт Motorola Weibo.

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Учитывая, что Тайвань и Китай в настоящее время находятся в конфликте высокой напряженности, это дает основания полагать, что это может быть причиной того, почему Motorola отменила мероприятие.

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#motorola #moto razr #x30 pro
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