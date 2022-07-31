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ЦП Zhaoxin KX-6000G с графическим процессором GT10C0 сравним NVIDIA GT 630
Китайский производитель чипов Zhaoxin выходит на рынок гибридных процессоров со своим первым продуктом, процессором KX-6000G, предлагающим до 1,5 терафлопс мощности графического процессора.
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Zhaoxin - китайский производитель чипов, который предлагает как ЦП, так и ГП на основе собственных архитектур. Линейка процессоров KX-6000 следующего поколения от производителя заменит их процессоры KX-5000 и ZX-200, которые были на рынке с 2017 по 2018 год. Ожидается, что новейшие чипы будут иметь 4 ядра, 8 потоков, тактовую частоту до 3,0 ГГц, поддержку DDR4 DRAM, ввод-вывод PCIe 3.0 и собственную 16-нм архитектуру.

Процессоры Zhaoxin KX-6000G, которые мы также можем называть APU, поскольку они используют тот же графический процессор ZX C1080 производства Zhaoxin, что и Glenfly Arise-GT-10C0 dGPU, выпущенный на внутреннем рынке Китая всего несколько дней назад. Теперь тот же дискретный чип встроен в процессоры Zhaoxin KX-6000G. Дизайн чипа очень похож на APU AMD Ryzen для настольных ПК, которые также используют архитектуру дискретного графического процессора и имеют прикрепленную к ним метку "G".

По словам Чжаоксина, ЦП содержит 8 ядер и 16 потоков, что стало возможным благодаря объединению двух кристаллов в одном корпусе. Стандартная версия ЦП KX-6000 поставляется только со встроенным графическим процессором C-960, который предлагает поддержку VGA, HDMI, DP с разрешением до 4K. Новый интегрированный графический процессор обеспечивает не только повышенную производительность, но и улучшенные графические возможности.

 В 3DMark 11 встроенный графический процессор Zhaoxin набрал около 1000 баллов, что более чем в 3 раза больше, чем у предшественника. Он поставляется с совершенно новым графическим процессором и механизмом обработки изображений, который совместим с Galaxy Kirin KOS, Tongxin Software UOS, Windows и другими популярными китайскими операционными системами. Чип также обеспечивает полное соответствие API-интерфейсам DirectX 11, Open GL 4.5 и OpenGL 1.2 при выводе на собственный дисплей 4K. Несмотря на значительное улучшение по сравнению с предшественником, встроенный чип по-прежнему находится на одном уровне с графической картой NVIDIA GT 630 в тесте 3DMark 11 (Performance), который набирает аналогичные баллы.

Процессор Zhaoxin KX-6000G также был протестирован в GLMark 2, где он набрал 3116 баллов, а NVIDIA GeForce GTX 1650 набрала 10 516 баллов в том же тесте. Что касается процессора, чип Zhaxoin набирает более 15 000 MIPS при многопоточной декомпрессии, что делает его быстрее, чем AMD Ryzen 3 1300X, и приближается к Intel Core i5-7500.

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При этом китайские производители графических процессоров изо всех сил стараются достичь паритета с графическими процессорами AMD и NVIDIA с 2016 года. Недавно Jing Jiawei и Innosilicon объявили о своих планах предложить производительность класса GTX 1080 и Vega в ближайшие годы. Zhaoxin также работает над рядом процессоров x86, которые могут конкурировать с процессорами AMD Ryzen первого поколения, в то время как Loongson нацеливается на производительность Zen 3 в своих будущих процессорах к 2023 году.

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#gt10c0 #zhaoxin kx-6000g
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