Отчет Crunchbase, опубликованный ранее на этой неделе, показал, что только в июле около 32 000 сотрудников технологических компаний потеряли работу.

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Беспрецедентные потрясения, которые пережила полупроводниковая промышленность после кризиса с коронавирусом, продолжают оказывать влияние на отрасль в 2022 году, когда экономические последствия войны в Украину сказываются как на развитых, так и на развивающихся странах. После пандемии спрос на все виды продуктов с чипами резко вырос, поскольку из-за карантина население мира было вынуждено находиться в закрытых помещениях для удовлетворения своих потребностей в производительности и развлечениях, что, в свою очередь, привело к значительным заказам для производителей и продавцов чипов.

Теперь, когда в США прогрессирует рецессия, появляются сообщения о том, что несколько производителей периферийных микросхем, таких как ASUS и NZXT, сокращают свою рабочую силу, в то время как фирмы имеют дело с высокими эксплуатационными расходами, а повседневные потребители почувствовав укус инфляции на своих карманах.

Сегодняшний отчет предоставлен Аншелем Сагом, главным аналитиком исследовательской компании Moor Insights and Strategy. Источники Сага сообщают, что тенденция увольнений, которая захлестнула технологическую отрасль и затронула некоторые из крупнейших компаний в мире, такие как производитель электромобилей Tesla, платформы электронной коммерции Shopify и Amazon, поисковая система и технологическая компания Google и гигант социальных сетей Meta Platforms.

На самом деле, неудачный поворот событий, происходящий как раз тогда, когда располагаемые доходы сокращаются из-за болезненной инфляции, не ограничивается только вышеупомянутыми фирмами. Отчет Crunchbase, опубликованный ранее на этой неделе, показал, что только в июле около 32 000 сотрудников технологических компаний потеряли работу.

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Данные Crunchbase показывают, что около 200 технологических компаний уволили сотрудников, а из тех, которые раскрыли количество сотрудников, крупнейшая принадлежит нью-йоркской финансовой технологической фирме Better, которая на данный момент уволила 5000 сотрудников.