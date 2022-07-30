Наряду с Майклом Джорданом, вернувшимся на обложки NBA 2K23 в этом году, в игре также будет повторно представлено задание Jordan Challenge, которое побуждает игроков воссоздать 15 культовых моментов из прославленной карьеры Джордана.

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Мы получили первые подробности о NBA 2K23 в начале этого месяца, но, кроме нескольких скриншотов, никакой игровой процесс новой игры не был обнародован. Что ж, к счастью, уже выпущен настоящий геймплейный трейлер NBA 2K23, в котором можно взглянуть на звезд с обложек Девина Букера, Леброна Джеймса, Стефа Карри, Янниса Адетокумбо, Луку Дончича и многих других. Несмотря на то, что NBA 2K23 вряд ли является полным визуальным обновлением, он стремится сделать сериал еще более реалистичным. В частности, звезды WNBA в игре выглядят более достоверно, чем в прошлом.





Наряду с Майклом Джорданом, вернувшимся на обложки NBA 2K23 в этом году, в игре также будет повторно представлено задание Jordan Challenge, которое побуждает игроков воссоздать 15 культовых моментов из прославленной карьеры Джордана. Все десять оригинальных испытаний из NBA 2K11 были полностью перестроены с нуля и вернутся в этом году вместе с пятью новыми культовыми моментами Jordan, чтобы их испытало целое новое поколение игроков. Благодаря достижениям Джордана - все они размещены в собственном игровом режиме.

Jordan Challenge поднимает на новый уровень множество захватывающих матчей в колледже Джордана, НБА и баскетбольной карьере сборной США, которые игроки могут испытать во всех 15 испытаниях, и включают в себя уникальные видео-виньетки, которые сопровождаются специальными комментариями от множества светил НБА: товарищей по команде, соперников Джордана, и другие спортивных деятелей, которые видели, как он это делал вживую, и могут передать его наследие молодому поколению фанатов НБА.

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NBA 2K23 выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Switch 9 сентября.