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3-нм техпроцесс Samsung GAA 2-го поколения будет запущен в массовое производство в 2024 году
Qualcomm считается одним из первых производителей смартфонов, проявивших интерес к 3-нм техпроцессу Samsung GAA
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Samsung недавно начала поставки своих 3-нм чипов GAA первого поколения, но, к сожалению, ни один из производителей смартфонов не проявляет интереса к этой архитектуре, вместо этого в будущих заказах они обращаются к TSMC. Однако в 2024 году все может измениться к лучшему, поскольку значительно улучшенный 3-нм процесс GAA второго поколения может привлечь более прибыльных мобильных клиентов.

Первая партия 3-нм чипов Samsung GAA будет предназначена для оборудования для майнинга криптовалюты, поскольку в текущей информации не упоминается участие корейского производителя в разработке SoC для смартфонов. Это также означает, что Samsung больше не будет работать над своим Exynos 2300, который предназначался для различных вариантов Galaxy S23, по новому соглашению с Qualcomm, в котором говорится, что вышеупомянутая серия будет запускаться только с чипсетами Snapdragon.

Естественно, отсутствие клиентов - это неудача для Samsung, и, учитывая, что ее 4-нм техпроцесс изобиловал проблемами, такими как низкая производительность, неудивительно, что многие производители смартфонов решили отдавать заказы TSMC, включая Qualcomm. К счастью, не все потеряно. Согласно сообщению Сравана Кундойджалы, даже если клиенты не проявляют интереса к 3-нм техпроцессу Samsung GAA, процесс второго поколения компании должен вернуть их.

В конце концов, Samsung утверждает, что ее 3-нм архитектура GAA второго поколения обеспечивает значительные улучшения по сравнению с первой итерацией, такие как снижение энергопотребления на 50 процентов, повышение производительности на 30 процентов и уменьшение площади на 35 процентов. Все эти улучшения сравниваются с 5-нм техпроцессом Samsung, поэтому, хотя корейский гигант не представил статистических различий между своим 4-нм узлом, 3-нм GAA по-прежнему дает некоторое преимущество в различных категориях.

Qualcomm может возродить партнерство с Samsung в отношении 3-нм чипов GAA, но при условии, что TSMC столкнется с проблемами выхода из своего собственного 3-нм процесса. Возможно, именно поэтому Qualcomm, по слухам, попросила своего бывшего поставщика чипов изготовить образцы по запросу, чтобы оценить, достойна ли эта архитектура новых заказов. Пока что Samsung поставляет чипы в ограниченном количестве, поэтому Qualcomm должна снова довериться своему бывшему партнеру.

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