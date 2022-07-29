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Выпуск видеокарт Intel серьезно отстает от графика - что ясно на текущий момент
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Первоначальную маркетинговую команду Intel Graphics возглавлял Крис Хук, который заявил, что первые продукты с дискретной графикой будут доступны к 2020 году. С тех пор прошло два года, а линейка графических процессоров далека от общедоступной. Подразделение графики по-прежнему возглавляет Раджа Кодури, блестящий, очень амбициозный и дальновидный инженер, выходец из AMD. В ряды отдела графического маркетинга Intel вошли Том Петерсен (бывший менеджер по техническому маркетингу NVIDIA) и Райан Шраут (главный редактор PCPerspective).

Оба представителя Intel посещали YouTube и социальные сети, чтобы предоставить нам обновленную информацию об их текущих и будущих графических процессорах Arc, но, хотя нам сказали, что дискретные графические карты Arc готовятся к крупному запуску этим летом, все может пойти не так.

Дорожная карта Intel Arc: запуск в июле перенесен на сентябрь?

Согласно дорожных карт, которые исходят непосредственно от Intel, похоже, что линейка дискретных видеокарт Arc, возможно, значительно отошла от своих первоначальных временных рамок. В расписании SKU Arc Graphics Desktop мы видим, что глобальный запуск линейки был запланирован на конец июля и включал бы в общей сложности четыре продукта для владельцев настольных компьютеров. Предполагалось, что это будет сложный запуск с глобальной доступностью графических процессоров Arc от OEM-производителей и системных интеграторов, в то время как запуск DIY ожидался примерно в конце августа.

В той же дорожной карте также говорится, что линейка Intel Arctic Sound-M, которая изначально должна была иметь гораздо более масштабную схему с несколькими высокопроизводительными рабочими станциями, запланированными под брендом Xe-HP, но позже была закрыта, будет запущена 26 июля. Но только вчера Intel представила еще один тизер своих дискретных графических процессоров Arctic Sound-M, которые будут встроены в серверные стойки от OEM-производителей, таких как Supermicro.

Первоначальный глобальный запуск Intel Arc должен был включать четыре SKU:

SKU 1: Intel Arc A770

SKU 2: Intel Arc A750

SKU 3: Intel Arc A580

SKU 6: Intel Arc A380

Intel Arc A-Series графические карты (по слухам)

Мы подтвердили пять SKU в семействе дискретных графических карт Arc для настольных ПК, включая Arc A310 самого начального уровня. Intel подтвердила Arc A380, Arc A750 и Arc A770, но у нас есть полные доказательства из просочившихся тестов, что Arc A580 тоже существует. Мы видели Arc A770 Limited Edition, Arc A750 Limited Edition и Arc A380 в двух пользовательских вариантах, 1 из которых уже доступен в розничной торговле, но ограничен китайским рынком. Это далеко не глобальный запуск. В дорожной карте DT SKU Schedule указано, что четыре SKU должны были быть доступны на ПК SI и OEM к июлю 2022 года после запуска DIY в августе, но, похоже, это не произойдет в ближайшее время.

Фактически, Intel заявила, что они только что получили модели Limited Edition, которые будут продаваться ими и некоторыми розничными партнерами на старте. Что касается DIY, то тут все сложнее. Например, Arc A380 должен был иметь как минимум пять моделей AIB, подготовленных к запуску, однако пока есть только одна, готовая к розничной продаже китайским производителем.

Известные производители, такие как ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock и т. д., еще не начали предлагать свои собственные дизайны. Большинство производителей не получили информации от Intel, и большинство из них даже не знают, каков окончательный график запуска.

Слухи об обновлении и отмене Intel Arc нарастают

Учитывая, что графические процессоры Intel Arc и линейка графических адаптеров так плохо стартовали, уже ходят слухи, что Intel сама отменит Arc вскоре после его запуска. Хотя Arc определенно не в лучшей форме, такая компания, как Intel, не захочет отказываться от такого огромного проекта всего через одно поколение после выпуска. Но мы думаем, что для Intel важнее сообщать правильные новости своим клиентам, а не создавать ажиотаж, который может нанести ущерб бренду в его зачаточном состоянии.

Также ходят слухи о том, что будущие графические процессоры Intel Arc, такие как Battlemage и Celestial, будут отложены из-за аналогичных проблем, а Alchemist Refresh для мобильных устройств (и даже настольных компьютеров) будет запущен в первой половине 2023 года. Это означает, что Alchemist придется конкурировать с решениями для графических процессоров следующего поколения от NVIDIA и AMD, которые будут намного опережать Arc, и единственное спасение для Intel будет в понижении цены. Программная сторона Intel в Arc, безусловно, была серьезным узким местом, но мы все еще надеемся, что подразделение Intel Arc и Graphics сможет оправиться от всего этого негатива.

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