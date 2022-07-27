Было выпущено три новых изображения, показывающих, что украинский разработчик может сделать с помощью нового игрового движка Epic, Unreal Engine 5.

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"Много разных жизненных историй происходит в Зоне — самом опасном и загадочном месте на Земле", — пишет разработчик в Twitter. - Но что ты здесь ищешь, сталкер? Скажи нам, почему ты так стремишься выйти за Периметр!

СТАЛКЕР. 2: Сердце Чернобыля уже давно находится в разработке. Официально об игре было объявлено в 2010 году, а релиз впервые был намечен на 2012 год. Шутер столкнулся с множеством задержек, а дебютный трейлер был выпущен в июле 2020 года во время демонстрации Xbox. Эта игра является одной из первых игр, работающих на Unreal Engine 5, и будет выпущена исключительно на консоли для платформы Microsoft наряду с ПК.

В июне 2021 года GSC Game World объявила, что игра выйдет 22 апреля 2022 года, но позже она была перенесена на декабрь 2022 года. В прошлом месяце разработчику в очередной раз пришлось назначить новую дату выпуска из-за продолжающейся войны в Украине.

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"В предыдущие месяцы нам пришлось переехать из Киева, чтобы найти новые пути для продолжения развития и сохранения своей жизни и работы. Наш украинский офис в настоящее время закрыт, сотрудники работают удаленно из разных регионов страны."