которое страдает от покрытия, проблем с трещинами, что вынуждает Apple менять поставщиков

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По мере того, как мы приближаемся к третьему кварталу 2022 года, Apple столкнулась с временным препятствием со своей серией iPhone 14, поскольку большая партия объективов задней камеры пострадала от проблем с покрытием и трещин. Эта неудача вынудила компанию искать другого поставщика, который выполнит оставшиеся заказы, но, к счастью для технологического гиганта, ожидается, что эта проблема не приведет к серьезной задержке его планов на будущее.

По сообщениям аналитика Минг-Чи Куо, Genius, один из поставщиков компании, столкнулся с этой проблемой, но, поскольку у Apple есть несколько поставщиков одного и того же компонента, Largan теперь выполнит оставшуюся часть этих заказов, которые составляют около 10 миллионов линз для камер. Короче говоря, Largan получит хорошую зарплату, в то время как Genius будет вынуждена пересмотреть свои процедуры контроля качества.

Куо также заявляет, что, несмотря на смену поставщиков, Apple, как ожидается, не столкнется с проблемами с поставкой iPhone 14. Как известно большинству наших читателей, четыре модели, как сообщается, будут выпущены в сентябре этого года, без "мини-версии". Кроме того, это покрытие объектива задней камеры и проблемы с растрескиванием будут решены примерно через месяц или два. Однако, если Genius не справится с проблемой, Largan будет поручено выполнить больше заказов.

Хотя точных данных о том, сколько единиц iPhone 14 Apple намеревается отгрузить в этом году, нет, ранее сообщалось, что Samsung поставит 80 миллионов OLED-панелей для различных моделей, а остальные заказы должны быть выполнены LG и BOE. По слухам, массовое производство iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max начнется в августе, и мы должны увидеть множество обновлений в камерах.

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