Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
32-разрядная версия Linux не будет защищена от последних уязвимостей Intel
Сейчас самое время перейти на 64-битную версию.
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming за 50 с началом
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

реклама

У пользователей 32-битных дистрибутивов Linux есть еще одна причина подумать об обновлении после новостей о том, что их ядра не будут защищены от последней хакерской атаки, известной как Retbleed. Согласно отчету Phoronix, атака, классифицированная как CVE-2022-29900 и CVE-2022-29901, привела к ряду исправлений для Linux.


Вариант Spectre, Retbleed, использует одно из средств защиты от таких атак и влияет на определенные процессоры x86-64 (AMD Zen 1/1+/2 и Intel Core 6-8 поколения). Проблема устранена в обновлении 64-разрядного ядра Linux (пользователи Windows уже должны были получить исправления). Но объем проделанной работы означает, что 32-битное ядро Linux не получит такой же обработки.

Атака использует ретполины, средство защиты от Spectre, представленное в 2018 году, которое представляет собой сочетание слов "возврат" и "трамплин". Первоначальная атака использовала непрямые переходы в системе спекулятивного исполнения процессора для кражи информации из системной памяти посредством ошибочных прогнозов переходов, приводящих к утечке данных. Но ретполины заменили эти переходы возвратом, который использует никогда не выполнявшийся бесконечный цикл, чтобы процессор не спекулировал на цели непрямого перехода.

Теперь новый эксплойт может обходить эти ретполины, что приводит к утечке произвольной информации из памяти компьютера. Хотя по крайней мере один экспериментальный эксплойт с использованием Retbleed был закодирован, неизвестно, широко ли он распространен в Интернете.

Отвечая на вопросы в списке рассылки lore.kernel.org, Паван Гупта из Intel написал: "Intel ничего не знает о производственных средах, использующих 32-разрядный режим на процессорах поколения Skylake. Так что это не должно вызывать беспокойства".

Его коллега Питер Зейлстра добавил: "Да, до сих пор никто не заботился об исправлении 32-битной версии. 32-битные ядра в системах на базе Skylake/Zen - это просто глупо".

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Таким образом, сообщение ясно: если вы используете 32-битный дистрибутив Linux на старом процессоре Skylake, немедленно остановите его и обновите до 64-битного.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#linux
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Агрессивное DRM-порабощение началось: Microsoft Pluton запрещает работу ОС Linux
Ошибка в коде сделала видеокарты Intel в 100 раз медленнее при трассировке лучей
Графические процессоры AMD RDNA 3 получают функцию SubVP в AMDGPU для Linux 5.20
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
174
RTX 3050 сравнили с GTX 1660 SUPER в играх без трассировки лучей - есть ли смысл переплачивать
20
Глава Google Сергей Брин разводится с женой,которая изменила ему с Илоном Маском
38
Microsoft начала напрямую продавать лицензии для Windows 11
21
В российском McDonald's подорожали бургеры – откуда растут ноги плесневых булок во Вкусно и точка
30
В оверклокерском ПК за 360 000 рублей взорвался блок питания – что удалось спасти в мастерской DG
37
Спекулянты на Avito продают портативную консоль Steam Deck в 9 раз дешевле, чем весной
5
Хакер сумел взломать блокчейн популярной криптовалюты и похитил токены на 6 миллионов долларов
10
Как тебе такое, Грета Тунберг: придуман альтернативный способ борьбы с излишками CO2
9
Глава NASA надеется на продление хороших отношений с российскими коллегами, несмотря ни на что
3
Работники сразу трех оборонных заводов Boeing начнут бессрочную забастовку с 1 августа
7
Какую видеокарту купить для Call of Duty: Vanguard и Halo Infinite – игровые GPU для 4К, 2К и 1080р
6
Пермский студент сделал продвинутую версию портативной зарядки, которую не нужно заряжать
9
«Кошачье» приключение Stray стартовало со второго места в недельном чарте продаж в Steam
+
MSI анонсировала изогнутый 27-дюймовый монитор G27CQ4P E2 с разрешением 2560 × 1440 пикселей
7
Как живёт российская авиация под давлением санкций – ремонтная база и строительство новых самолётов
20
"Яблочко наливное" - Зачервивило: Российские пользователи Apple жалуются на масштабный сбой
11
Meteor Lake получит совершенно новую микроархитектуру и будет производится по технологии Intel 4
6
Stray покорила Steam чарт за 18-24 июля
+
Doogee представит смартфон S89 Pro с АКБ на 12 000 мА*ч и две модели бюджетного уровня
+

Популярные статьи

Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
164
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
58
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
61
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
40
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
27
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
49
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
10
Собираем компьютер бюджетно - с Авито и Aliexpress
+
О самых маленьких игровых консолях
+

Сейчас обсуждают

Александр Железняк
16:40
Считаю, что такая тактика победит эти торговые сети, которые задавили более мелкий бизнес.
К «Связному» поданы иски на 14 300 000 000 рублей — компании грозит банкротство
Дмитрий Юфа
16:40
Вы ошибаетесь, если считаете, что только русские могут пояса затягивать. Так уж исторически сложилось, что немцы очень не любят фашистов и ради победы над фашизмом, или в данном случае рашизмом, потер...
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
Spambomber13
16:39
Кто о чём, а вечно голодный зелот - о еде. Ну и кака бычно: КГ/АМ.
В российском McDonald's подорожали бургеры – откуда растут ноги плесневых булок во Вкусно и точка
Infinity78
16:37
вся толстота взята от худых. теперь худые ничего не дают. худые начнут толстеть, а толстые дохнуть пачками. Но тебе это еще не дошло, а жителям европы дошло.
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
Infinity78
16:35
это стадо быдланов просрало, что сделал ссср и теперь только ртами и жопами будут в европе работать
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
BarDuck
16:34
1 мс - точно шлейфы будут Отсутствие мерцания подсветки ещё надо доказать (показать), может оно просто высокочастотное
AOC анонсировала 31.5-дюймовый QuadHD монитор на основе VA матрицы
BoeHa4aJIbHuK
16:33
В 2022 году человек купит телефон через маркетплейсы на 20% дешевле у Ашота, у которого в издержках только аренда за склад (гараж, квартира), 1 раб на складе (родственник), и за поддержания гавеного с...
К «Связному» поданы иски на 14 300 000 000 рублей — компании грозит банкротство
ptlrkptt
16:31
Похоже на правду. Я бы отдал Крым Израилю, пусть люди порадуются нормальной земле вместо пустыни.
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
Вова Соколов
16:30
Так и надо этим бомжарам доставочным. Главное побыстрее в дилдок загрузить, отсутствие мозга на лицо.
Бразилец судится с Amazon после получения песка вместо 3090 Ti и он не единственный
mistergrim
16:29
Да, тенденция ведь налицо.
К началу 22 века численность населения России может составить 220 млн человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем