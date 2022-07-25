Графическая карта Intel Arc A380 представляет собой конструкцию начального уровня с полноценным графическим процессором ACM-G11, использующим архитектуру Alchemist Xe-HPG.

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ASRock больше не собирается быть эксклюзивным партнером AMD по AIB, поскольку на фото изображена будущая видеокарта Arc A380 Challenger.

Видеокарта ASRock Arc A380 Challenger - это вариант очень начального уровня по сравнению с GUNNIR Arc A380 Photon, который имеет конструкцию с двумя вентиляторами. Arc A380 Challenger оснащен специальной конструкцией печатной платы, двухслотовым кулером с одним вентилятором. Боковые стороны видеокарты имеют маркировку "Intel Arc" и имеют единственный 8-контактный разъем для питания. Он оснащен спиральным алюминиевым радиатором, которого должно быть достаточно для охлаждения карты.

Спецификации, такие как тактовая частота, не указаны, но карта действительно настоящая и отображается как Intel Arc A380 в программном обеспечении Intel Control.

Графическая карта Intel Arc A380 представляет собой конструкцию начального уровня с полноценным графическим процессором ACM-G11, использующим архитектуру Alchemist Xe-HPG. Он содержит полную конфигурацию графического процессора с использованием 8 ядер Xe или 1024 ALU. Видеокарта также оснащена 6 ГБ памяти GDDR6, работающей на TBP с энергопотреблением около 92 Вт. Максимальная частота карты оценивается в 2450 МГц, что показывает, что Intel в полной мере использует 6-нм техпроцесс TSMC. Карта имеет тактовую частоту видеопамяти 15,5 Гбит/с для пропускной способности 186 ГБ/с, работающую через 96-битный интерфейс шины.

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Интересно, что на данный момент ASRock является единственным производителем, производящим дискретные видеокарты как для Intel, так и для AMD. Вполне вероятно, что больше известных AIB, таких как MSI, ASUS и Gigabyte, добавят графику Arc в свою линейку вскоре, когда мы приблизимся к запуску высокопроизводительных видеокарт серии Arc 7, которые, как ожидается, будут выпущены этим летом. Ожидается что видеокарта Arc A380 Challenger будет стоить около 1030 юаней, чем премиальная модель GUNNIR Photon за 1299 юаней.