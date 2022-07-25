Это довольно серьезный мод, который дает ожидаемое, хотя все еще имеет некоторые незначительные ошибки.

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Выпущенная на прошлой неделе для платформ ПК и PlayStation игра про котов от третьего лица от BlueTwelve Studio представляет собой довольно захватывающее и атмосферное приключение. Это позволяет любителям кошек играть за свою любимую домашнюю кошку. Однако благодаря моддеру Джессике Наталье у нас теперь есть мод от первого лица, который делает игру еще более захватывающей.





Желающие могут скачать мод Stray от первого лица здесь. Обязательно следуйте инструкциям по установке, приведенным на странице.

Вот что Натан Берч сказал об этом увлекательном кошачьем приключении:

"В конечном счете, хотя ваш пробег может быть разным, я больше всего наслаждался Stray во время его более спокойных глав в стиле приключенческой игры, в которых вы исследуете пару шумных кварталов роботов. Головоломки в этих разделах следуют определенной неясной логике старой школы, и игра не всегда дает вам массу явных указаний, но вы не должны слишком разочаровываться, разбираясь во всем, поскольку эти области относительно небольшие. Их также очень интересно исследовать. Уровень детализации мира этой игры просто поразителен. Куда бы вы ни пошли, везде полно мелочей, характерных для этого механизированного мира, и конкретных персонажей-роботов, населяющих квартиру, магазин, бар или район, который вы исследуете. Секреты можно найти за каждым углом, некоторые из них вы можете собирать ради разблокировки достижений, а некоторые просто для вашего назидания.

Все это воплощено в жизнь с поистине великолепными визуальными эффектами. Опять же, удивительно, чего здесь удалось добиться, учитывая, что Stray был создан основной командой из примерно дюжины человек. Каждый дюйм этой игры наполнен цветом, деталями и приятными мелочами. Stray еще не поддерживает трассировку лучей, но тем не менее его отражения впечатляют, и хотя неясно, поддерживается ли HDR, цвета на моем телевизоре выглядят так же ярко, как и во многих играх, которые официально рекламируют эту функцию. Конечно, само собой разумеется, что кошачий главный герой Stray - звезда, благодаря чудесным нюансам реалистичной анимации. Уровни также наполнены всевозможными забавными маленькими интерактивными штрихами - сбивайте бутылки с уступов, прерывайте игру в маджонг или свернитесь калачиком в одном из многочисленных уютных уголков игры.

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