Кошки проявляют интерес к коту на экране монитора.

RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде

RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

реклама

Игра о котиках Stray предсказуемо очень популярна среди любителей кошек, и теперь существует учетная запись Twitter @CatsWatchStray, предназначенная исключительно для людей, публикующих своих кошек, наблюдающих за котом на экране в видеоигре. Кошки явно проявляют интерес к подобному им кошачьему существу, которое живет внутри монитора ПК - на момент написания статьи у аккаунта было почти 32 000 подписчиков.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



В игре есть возможность точить когти о деревья, мебель и даже драть ковры в жилищах людей, которые после уничтожения человеческой цивилизации заняли их роботы-помощники.