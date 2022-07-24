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Игра о котиках Stray предсказуемо очень популярна среди любителей кошек, и теперь существует учетная запись Twitter @CatsWatchStray, предназначенная исключительно для людей, публикующих своих кошек, наблюдающих за котом на экране в видеоигре. Кошки явно проявляют интерес к подобному им кошачьему существу, которое живет внутри монитора ПК - на момент написания статьи у аккаунта было почти 32 000 подписчиков.
В игре есть возможность точить когти о деревья, мебель и даже драть ковры в жилищах людей, которые после уничтожения человеческой цивилизации заняли их роботы-помощники.