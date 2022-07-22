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Процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения и материнские платы Z690 будут представлены 17 октября
а материнские платы H770 и B760 - на выставке CES 2023.
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По словам источника, Intel планирует представить свои настольные процессоры Raptor Lake 13-го поколения 28 сентября во время предстоящего инновационного мероприятия. Заявлено, что компания отменит эмбарго на обзоры в тот же день, что означает, что пользователи могут увидеть тестирование производительности чипа за несколько недель до розничного запуска.

Презентация процессора Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК — 28 сентября (инновационное мероприятие)

Эмбарго на обзор процессоров Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК - 28 сентября (событие инноваций)

Запуск SKU Raptor Lake 13-го поколения "K-Series" и Z790 в розницу - 17 октября

Запуск SKU Raptor Lake 13-го поколения «Non-K» и H770/B760 — 5 января (CES 2023)

Розничный запуск процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК состоится 17 октября, то есть через три недели после снятия эмбарго на обзоры. Первоначальная линейка запуска будет состоять из трех SKU с разблокированными вариантами "K". К ним относятся Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K и Core i5-13600K. Core i9-13900K будет иметь 24 ядра и 32 потока, Core i7-13700K - 16 ядер и 24 потока, а Core i5-13600K - 14 ядер и 20 потоков. Все процессоры будут оснащены новейшими ядрами Raptor Cove P-Core и Gracemont E-Core, обеспечивающими увеличенный кэш, тактовую частоту и возможности ввода-вывода.

Сравнение процессоров Intel Alder Lake-S 12-го поколения и Raptor Lake-S 13-го поколения для настольных ПК (предварительные):

Процессоры Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК будут сопровождаться материнскими платами Z790, которые будут предлагать улучшенные VRM для разгона и поддержку модулей DIMM памяти DDR5 более высокого уровня, поскольку новые чипы могут поддерживать собственные скорости JEDEC до DDR5-5600. Также будут варианты DDR4, но похоже, что производители материнских плат будут уделять немного больше внимания памяти DDR5, поскольку она будет конкурировать с процессорами AMD Ryzen 7000 для настольных ПК.

Если мы примем во внимание слухи о дате запуска процессоров Ryzen 7000 для настольных ПК 15 сентября, то похоже, что Raptor Lake опоздает на месяц и, возможно, ему придется конкурировать с компонентами Zen 4 3D V-Cache, которые также подтверждены самим AMD.

Чипсет Z790 будет предлагать 20 контактный PCIe Gen 4 и 8 контактный PCIe Gen 3, а процессоры будут иметь 16 контактный PCIe Gen 5 и 4 контактный PCIe Gen 4. Мы знаем, что у производителей материнских плат будет несколько продуктов, которые будут разделять слот дискретной видеокарты x16 со слотом x4 PCIe Gen 5 M.2. У Intel не будет встроенной поддержки PCIe Gen 5 M.2 до чипов Meteor Lake 14-го поколения.

Ожидаемые характеристики процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК:

До 24 ядер и 32 потоков

Совершенно новые процессорные ядра Raptor Cove (более высокий P-Core IPC)

Основан на 10-нанометровом технологическом узле ESF Intel 7.

Поддерживается на существующих материнских платах LGA 1700

Поддержка двухканальной памяти DDR5-5600

20 контактный PCIe Gen 5

Расширенные возможности разгона

125 Вт PL1 TDP (флагманские модели)

Что касается процессоров Intel 13th, Gen Raptor Lake, отличных от K, и более популярных вариантов H770 и B760, они будут представлены на выставке CES 2023 5 января 2023 года. Intel придерживается своих сокетов LGA 1700/1800. платформа как минимум для еще одной линейки процессоров, и это Raptor Lake. Chipzilla подтвердила, что процессоры Raptor Lake будут совместимы с существующими материнскими платами LGA 1700 на базе чипсета 600-й серии.

Сравнение поколений процессоров Intel для настольных ПК:

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