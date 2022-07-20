Стенд SNK в 2022 году позволит игрокам протестировать грядущий DLC Team Awakened Orochi перед его выпуском.

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NK только что подтвердила, что будет активно участвовать в турнире по файтингу EVO 2022. Игровая компания подтвердила, что у нее будет стенд во время мероприятия .с 5 по 7 августа 2022 года.

С 5 по 6 августа у SNK будет стенд в выставочных залах Bayside Exhibit Halls в Mandalay Bay Resort и Casino в Лас-Вегасе.

Будет создан игровой уголок, где присутствующие фанаты смогут одними из первых сыграть в команде DLC. Кроме того, также было подтверждено, что ретро-игры из библиотеки SNK, такие как Samurai Shodown, будут доступны для игры. Таким образом, вы сможете совершить путешествие по переулку памяти, играя за будущую команду DLC.

Кроме того, на стенде SNK пройдет автограф-сессия разработчиков KOF XV. Главный продюсер KOF XV Ясуюки Ода и игровой директор KOF XV Кайто Соранака проведут автограф-сессии 5 и 6 августа.Также было подтверждено, что предметы из прошлого SNK и предметы коллекционного издания будут доступны для покупки.

Говоря о событиях 5 августа, главный продюсер KOF XV Ясуюки Ода, помощник продюсера Джошуа Уэзерфорд и директор игры Кайто Соранака проведут панельную дискуссию о разработке DLC, а также других игр SNK. Во время EVO 2022 также будет прямая трансляция этого события.

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Также было подтверждено, что KOF XV поступит в продажу в ознаменование EVO 2022. Наряду с турниром EVO 2022 KOF XV будет доступен со скидкой на различных платформах. KOF XV в настоящее время доступен на PlayStation, Xbox и ПК.