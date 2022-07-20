Маск попытался внести залог; Твиттер не позволяет ему.

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Продолжающаяся сага о предполагаемом поглощении Twitter Илоном Маском должна получить какое-то разрешение в этом году, благодаря тому, что можно интерпретировать только как победу Twitter в суде Делавэра. 19 июля состоялось слушание, чтобы определить, когда следует подать иск Twitterпротив технологического миллиардера: социальная сеть потребовала быстрого разрешения и судебного разбирательства в сентябре, в то время как адвокаты Маска хотели отсрочки и даты рассмотрения на следующий год.

Судьей была канцлер Кэтэлин Сент-Джуд Маккормик, и было принято решение о том, что дата судебного разбирательства будет назначена на октябрь 2022 года. Суд пришел к выводу, что "задержка [решения] угрожает непоправимым ущербом" Twitter, и "чем дольше промедление, тем больше риск".

Это связано с поглощением, которое привело к резкому скачку цены акций Twitter, а также с продолжающейся привычкой Маска писать в Твиттере о компании в негативном свете, одновременно пытаясь захватить ее. Судья отметил, что это означает, что Twitter в настоящее время работает в условиях "облака неопределенности".

Twitter хочет, чтобы Маск был вынужден завершить сделку. Это одна из полномочий суда, которая может заставить людей против их воли совершать сделки. Хотя это было бы невероятно маловероятным исходом, перспектива этого может быть приведет к какому-то урегулированию. Можно подозревать, что Twitter действительно хочет получить компенсацию.

Если суд вынудит Маска завершить сделку, это будет по первоначально согласованной цене в 54,20 доллара за акцию, что оценивает компанию социальных сетей примерно в 45 миллиардов долларов. Текущая цена акции составляет чуть менее 40 долларов. Штраф за отказ от сделки составит 1 миллиард долларов.

Ведущий юрисконсульт Уильям Сэвитт сказал суду: "Маск был и остается по контракту обязанным приложить все усилия, чтобы закрыть сделку. То, что он делает, прямо противоположно: это саботаж". Сэвитт сказал, что поведение Маска "каждый день наносит вред Твиттер" и "он рассчитывает уклониться от подписанной им сделки".

Адвокат Маска Эндрю Россман возразил, что миллиардер "не заинтересован в нанесении ущерба компании", и указал, что Маск в настоящее время владеет большим количеством акций Twitter, чем весь совет директоров. Он сказал, что даты судебного разбирательства, запрашиваемые Twitter, представляют собой "абсурдные сроки". Аргумент Маска в конечном итоге снова сводился к ботам: что Twitter не раскрыл ключевую информацию, а потом отказался предоставить ее в подходящей форме, и что суд нужно отложить, чтобы разобраться в сложностях этого аргумента.

Первоначально Маск предлагал купить Twitter за 43,4 миллиарда долларов в апреле, а чуть более недели спустя заключил окончательное соглашение. С тех пор Маск, похоже, отступил, сосредоточившись на ботах. После различных споров между сторонами Twitter предложил Маску предоставить то, что он назвал "пожарным шлангом", из каждого твита, публикуемого каждый день, но это его не удовлетворило.

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"Очевидно, Маск считает, что он - в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, - может передумать, разгромить компанию, нарушить ее деятельность, уничтожить акционерную стоимость и уйти», - говорится в иске Twitter. "Этот отказ следует за длинным списком существенных нарушений договоров со стороны Маска, которые бросили тень на Twitter и его бизнес".