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Проблемы с перегревом MacBook Air M2 решаются с помощью небольшого моддинга за 15 USD
Повышение температуры MacBook M2 связано только с некоторыми термопрокладками, которые контактируют с радиатором
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В отличие от M2 MacBook Pro, M2 MacBook Air не имеет охлаждающего вентилятора и использует один радиатор для отвода тепла. К сожалению, это решение для охлаждения очень плохо снижает температуру, и для пользователя может усугубится, если он живет в стране с жарким и влажным климатом. К счастью, один ютубер решает эти проблемы с температурой при помощи небольшого моддинга.

Несмотря на то, что новые MacBook Air и MacBook Pro имеют один и тот же M2, именно MacBook Air страдает от серьезного перегрева, что приводит к резкому падению его многоядерной производительности. К счастью, Max Tech удается решить эту небольшую проблему с помощью решения стоимостью 15 долларов, называемого термопрокладками. До процесса моддинга температура M2 MacBook Air за несколько секунд достигла невероятных 108 градусов по Цельсию.

Снять заднюю панель M2 MacBook Air очень просто, поскольку для этого нужно открутить всего четыре винта, после чего вы можете использовать медиатор, чтобы поддеть корпус. После этого на видео показано как разместить термопрокладки поверх радиатора. Вы также можете снять материнскую плату, чтобы нанести слой термопасты на SoC M2, чтобы улучшить тепловые характеристики, хотя этот процесс займет больше времени.

Затем был запущен Adobe Lightroom Classic, и благодаря дополнительным площадкам тест с экспортом 50 изображений был выполнен быстрее, чем MacBook Pro M2 с активным вентилятором охлаждения, как показано на видео. При выполнении многоядерного теста Cinebench R23 M2 продолжает нагреваться, но благодаря моду термопрокладок температура достигла 108 градусов Цельсия за одну минуту 23 секунды по сравнению с 28 секундами без прокладок.

Последним тестом с модифицированным M2 MacBook Air был 3DMark Wild Life Gaming. Графический процессор может поддерживать свою производительность в течение семи минут, прежде чем производительность снизится. До того, как были использованы термопрокладки, производительность начала снижаться всего через четыре минуты.

Если вы имеете или планируете купить MacBook Air M2 вот ссылка на термопрокладки. 

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