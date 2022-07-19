Повышение температуры MacBook M2 связано только с некоторыми термопрокладками, которые контактируют с радиатором

реклама

В отличие от M2 MacBook Pro, M2 MacBook Air не имеет охлаждающего вентилятора и использует один радиатор для отвода тепла. К сожалению, это решение для охлаждения очень плохо снижает температуру, и для пользователя может усугубится, если он живет в стране с жарким и влажным климатом. К счастью, один ютубер решает эти проблемы с температурой при помощи небольшого моддинга.

Несмотря на то, что новые MacBook Air и MacBook Pro имеют один и тот же M2, именно MacBook Air страдает от серьезного перегрева, что приводит к резкому падению его многоядерной производительности. К счастью, Max Tech удается решить эту небольшую проблему с помощью решения стоимостью 15 долларов, называемого термопрокладками. До процесса моддинга температура M2 MacBook Air за несколько секунд достигла невероятных 108 градусов по Цельсию.

Снять заднюю панель M2 MacBook Air очень просто, поскольку для этого нужно открутить всего четыре винта, после чего вы можете использовать медиатор, чтобы поддеть корпус. После этого на видео показано как разместить термопрокладки поверх радиатора. Вы также можете снять материнскую плату, чтобы нанести слой термопасты на SoC M2, чтобы улучшить тепловые характеристики, хотя этот процесс займет больше времени.

Затем был запущен Adobe Lightroom Classic, и благодаря дополнительным площадкам тест с экспортом 50 изображений был выполнен быстрее, чем MacBook Pro M2 с активным вентилятором охлаждения, как показано на видео. При выполнении многоядерного теста Cinebench R23 M2 продолжает нагреваться, но благодаря моду термопрокладок температура достигла 108 градусов Цельсия за одну минуту 23 секунды по сравнению с 28 секундами без прокладок.

Последним тестом с модифицированным M2 MacBook Air был 3DMark Wild Life Gaming. Графический процессор может поддерживать свою производительность в течение семи минут, прежде чем производительность снизится. До того, как были использованы термопрокладки, производительность начала снижаться всего через четыре минуты.

Если вы имеете или планируете купить MacBook Air M2 вот ссылка на термопрокладки.

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри 3070 дешевле 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Рухнула цена i9 12900K - смотри RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде В ДВА раза снижена цена RX 6600 RX 6600 за 30тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр



