и графическими процессорами RTX 3070 вплоть до Intel Core i7-11800H

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Minisforum представил два совершенно новых мини-ПК, NUCX17 и NUCX15, оснащенных процессором Intel Core i7-11800H и графическим процессором RTX 3070. Оба они будут иметь одинаковый дизайн корпуса, оснащены дискретной видеокартой и портом Thunderbolt для обеспечения максимальной производительности в играх.

Minisforum NUCXI5 оснащен процессором Intel Core i5-11400H и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3060. Intel Core i5-11400H - это высокопроизводительная SoC с шестиядерным ядром, анонсированная в середине 2021 года. Он принадлежит к семейству Tiger Lake H45. Он имеет 6 ядер и 12 потоков и может быть разогнан до 4,5 ГГц. ЦП предлагает 12 МБ кэш-памяти L3 и поддерживает память DDR4-3200. Nvidia GeForce RTX 3060 Mobile - это графическая карта Ampere, анонсированная в 2021 году. Она основана на чипе GA106 Ampere и предлагает 6 ГБ графической памяти GDDR6.

Другой, Minisforum NUCXI7, использует еще более мощный процессор и графический процессор, а именно Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070. Он имеет 8 ядер и 16 потоков, которые можно разогнать до 4,6 ГГц. ЦП предлагает 24 МБ кэш-памяти 3-го уровня и поддерживает память DDR4-3200. Nvidia GeForce RTX 3070 Mobile также была анонсирована в 2021 году. Она предлагает 8 ГБ графической памяти GDDR6 с разрядностью 256 бит.

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Размеры обоих компьютеров составляют всего 80 мм x 260 мм x 394 мм. Они полностью поддерживают до 64 ГБ двухканальной памяти DDR4. Они имеют два слота M.2 2280 PCIe для расширения памяти и могут быть подключены к 2 мониторам одновременно с помощью 1 порта HDMI и 1 порта Thunderbolt 4. При покупкебудут поставляться с предустановленной Windows 11 pro.