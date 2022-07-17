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Поставки жестких дисков ежегодно падают на 33% из-за ослабления спроса
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В недавнем отчете Storage Newsletter обсуждается снижение поставок жестких дисков во втором квартале этого года, что свидетельствует о стабильном снижении рынка на 33% в годовом исчислении. Предполагаемая причина снижения количества - отсутствие постоянного спроса со стороны клиентов.

В прошлом квартале поставки жестких дисков на потребительском и корпоративном рынках составили всего 45 миллионов единиц. Для сравнения, в 2010 году объем продаж жестких дисков достиг 651 миллионов единиц, что в среднем составляло 162 миллиона в каждом квартале того года.

Tom's Hardware отмечает, что корпоративный рынок постоянно растет вместе с потребностью в высокопроизводительных вычислениях, а облачные среды недороги, имеют минимальное энергопотребление и предлагают самые значительные объемы хранения по сравнению с твердотельными накопителями. Таким образом, жесткие диски стали более востребованными с ростом научных достижений и более необходимыми для потребителей в зависимости от цифрового пространства. В настоящее время спрос на жесткие диски для бизнеса относительно не изменился, с минимальным снижением количества заказов по сравнению с 2021 годом.

Согласно недавнему отчету, продажи 2,5-дюймовых жесткие диски упали на 40% за несколько кварталов, всего было отгружено 11 миллионов штук. Снижение отгрузок объясняется переходом на варианты хранения "на основе флэш-памяти".

Бытовая и офисная электроника оказались на втором месте с падением на 30 % в квартальном исчислении и составили всего 17 миллионов отгруженных единиц. Основной причиной было падение спроса в розничных продажах ПК и даже использование системы видеонаблюдения, а другой причиной была инфляция, превышающая 8,6% в США. Предполагается, что криптовалюта Chia, которая использует хранилище для майнинга валюты, вызывает увеличение спроса. Тем не менее, учитывая снижение курса криптовалюты, трудно сказать, оказала ли эта конкретная причина значительный эффект.

Снижение цен на твердотельные накопители также побудило потребителей и предприятия рассмотреть вариант хранения следующего поколения по сравнению с жесткими дисками. Затраты на подложки для QLC и TLC NAND снизились на тринадцать процентов в последнем квартале, а в третьем квартале 2022 года ожидается снижение на десять процентов.

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Замена жестких дисков на твердотельные накопители на потребительском и корпоративном рынках - лишь вопрос времени, пока в технологических секторах не появится новое, более функциональное решение для хранения данных.

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