Новая схема установки M.2 SSD без инструментов будет называться "Screwless M.2 Shield Frozr"

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У MSI запланировано несколько интересных функций для своих материнских плат X670E и B650 для процессоров AMD Ryzen 7000 для настольных ПК.

Новая схема установки M.2 SSD без инструментов будет называться "Screwless M.2 Shield Frozr" и позволит вам установить устройство M.2 под радиатор Shield Frozr M.2 без использования инструментов и винтов. Процесс установки очень прост и будет использоваться на материнских платах MEG и MPG класса X670 и B650, таких как MEG X670E GODLIKE, MEG X670E ACE и MPG X670E Carbon WiFi.

Для остальной части линейки X670 и B650 у MSI по-прежнему будут свои зажимы EZ M.2, что является еще одним простым методом установки, который вообще не требует использования инструментов и позволяет установить устройство M.2, сдвинув защелку клипсы. Все материнские платы MSI сохранят зажимы EZ M.2 под радиаторами, отличными от Shield Frozr, за исключением моделей Mini-ITX B650. MSI также запатентовала эти функции и планирует использовать их во всей будущей линейке материнских плат.

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В своей Insider Livestream компания MSI продемонстрировала безинструментальный дизайн M.2 Shield Frozr. В качестве материнской платы использовалась MEG X670E ACE с радиатором M.2 Shield Frozr рядом с модулями DIMM DDR5. Его можно легко снять и установить на место. Каждый радиатор M.2 на материнских платах MSI поставляется с предварительно нанесенными термопрокладками для хорошей теплопередачи между устройством SSD и радиатором.