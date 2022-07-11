Генеральный директор Tesla не намерен отказываться от соглашения о поглощении.

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В пятницу Илон Маск официально отказался от соглашения о приобретении Twitter, заявив, что в нарушение соглашения о покупке платформа социальной сети не предоставила соответствующую информацию, "связанную с завершением сделки". В частности, Маск назвал неспособность Twitter удовлетворительно доказать достоверность своей метрики "Ежемесячные активные пользователи" (MAU) в качестве основного камня преткновения. Имейте в виду, что Twitter постоянно утверждал, что менее 5 процентов активных учетных записей на платформе могут быть определены как боты или поддельные учетные записи, утверждение, которое Маск несколько раз объявлял сомнительным.

Другая важная причина, по которой Илон Маск отказался от сделки, заключалась в неспособности Twitter "сохранить практически нетронутыми материальные компоненты своей нынешней бизнес-организации". Здесь Маск сослался на недавнее решение Twitter уволить двух ключевых руководителей, а также уволить треть своей команды по поиску талантов.

После чего Twitter сыграл на руку Илону Маску, оспорив его расторжение договора купли-продажи в суде штата Делавэр.

Перед лицом гамбита Маска у Twitter было только два варианта: согласиться на расторжение сделки и потребовать возмещения убытков максимум в $1 млрд или просить суды обеспечить соблюдение соглашения.

Однако все эти наблюдения неверно интерпретируют скрытый мотив Илона Маска, стоящий за этим шагом. Генеральный директор Tesla не намерен отказываться от соглашения о поглощении. Скорее, он стремится резко снизить покупную цену платформы. Согласно анализу @SpecialSitsNews, "только 10% судебных сделок в конечном итоге заключаются по первоначальной стоимости предложения".

Поскольку Twitter отказывается пересматривать цену покупки, а Илон Маск не желает платить такую огромную сумму за эту компанию, судебный процесс был единственным возможным способом для генерального директора Tesla попытаться снизить цену приобретения платформы социальных сетей.

Между тем, Илон Маск делает то, что у него обычно получается лучше всего, - выводит своих противников из равновесия.

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