Intel и AMD уживаются в одном ПК

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Сообщалось, что графические процессоры Intel серии DG1 несовместимы с материнскими платами AMD. Это не помешало участнику форума Chiphell взять интегрированный графический процессор AMD Ryzen 7 5700G Vega и материнскую плату ASUS ROG STRIX X570-I и объединить их для работы с DG1 dGPU.

Пользователь Misaka_9993 использовал UEFI и отключил CSM для загрузки системы с встроенного графического процессора AMD Ryzen 7 5700G Vega 8. Оттуда система может выводить графический сигнал через HDMI-соединение GUNNIR DG1 dGPU. Это действие позволило пользователю отображать два отдельных окна GPU-Z, работающих вместе. Графический процессор AMD Cezanne Vega 8 изображен слева, а графический процессор Intel DG1 dGPU - справа в приведенном ниже примере.

Дискретная видеокарта Intel работает намного хуже, чем графика AMD Vega, как показано ниже на снимке экрана теста AIDA64 на Chiphell. Эта конфигурация не типична, но доказывает, что dGPU Intel DG1 может работать на материнской плате на базе AMD. Вывод, Intel dGPU, не идеален для игр и лишь отдаленно подходит для мультимедиа.

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