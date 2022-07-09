Созданная французским 3D-художником Франсуа Монтагу, эта фанатская концепция шутера от id Software использует оригинальные звуковые эффекты и музыку из игры.

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С момента публичного выпуска Unreal Engine 5 в начале этого года фанатские ремейки старых игр появляются как грибы после дождя, и хотя не все могут быть поклонниками этих фанатских концепций, мы хотели поделиться этой версией DOOM 3, которая работает на движке Epic.

Созданная французским 3D-художником Франсуа Монтагуд, эта фанатская концепция шутера от id Software использует оригинальные звуковые эффекты и музыку из игры. Это добавляет аутентичности ремейку. Монтагуд создал 3D-модели, текстуры, анимацию, освещение и чертежи. Художник упоминает, что в видео, которым он поделился, можно увидеть некоторые падения FPS, но это вызвано записью видео.



Хотя художник создал игровую демоверсию, он не опубликовывал ее.

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DOOM 3 был выпущен еще в 2004 году. Позднее шутер также был выпущен на Xbox 360. В 2012 году игра была переиздана как "Doom 3 BFG Edition" для ПК, Xbox 360 и PlayStation 3.