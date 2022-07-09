Отложенный запуск серьезно повредит имиджу Intel среди потребителей, а AMD снова получит значительную долю рынка.

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В отчете DigiTimes говорится, что процессоры Intel Meteor Lake 14-го поколения были отложены до самого конца 2023 года. Первоначально запланированное на конец 2022 года массовое производство с использованием процесса Intel 4, как сообщается, находится под угрозой. Эти чипы были разработаны для использования чиплетной или мозаичной архитектуры, созданной на различных технологических узлах, включая 3-нм N3 TSMC для iGPU. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер планирует свой третий визит на Тайвань в августе, чтобы встретиться с официальными лицами TSMC и обсудить планы производства для решения этой проблемы.

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Если выпуск процессоров Intel Meteor Lake 14-го поколения будет задержан, компания будет дальше продавать Skylake. Только на этот раз AMD не отстает и предлагает конкурентоспособные продукты во всех ценовых категориях. Отложенный запуск серьезно повредит имиджу Intel среди потребителей, а AMD снова получит значительную долю рынка. Первоначально предполагалось, что TSMC будет производить только iGPU Meteor Lake на своем 3-нм конвейере. Если такое развитие событий верно, то Intel может быть вынуждена также отдать на аутсорсинг вычислительную плату ЦП. Он будет производиться на 5-нм или 3-нм конвейере в зависимости от доступной емкости и спецификаций. Имейте в виду, что это крайний случай, вероятность которого довольно мала. Ранее ходило несколько слухов о том, что Intel станет одним из первых клиентов, получивших 3-нм пластины наряду с Apple. Сообщается, что TSMC создала отдельную линию поставок, чтобы обеспечить достаточное количество чипов для чипового гиганта. Отложенный запуск Meteor Lake приведет к большим потерям как для TSMC, так и для Intel.