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Как упоминалось ранее, задержки доставки многих конфигураций M2 MacBook Air увеличились с 15 июля до 18 июля или позже. Более того, некоторые нестандартные конфигурации с обновленными внутренними компонентами будут доставлены в августе. Однако, если вы очень хотите получить в свои руки новый M2 MacBook Air, есть несколько вариантов конфигурации, доступных в наборе поставки на 15 июля в США.
Вы можете получить базовую модель MacBook Pro M2 с 8-ядерным процессором в цвете "серый космос" вместе с базовой моделью с 10-ядерным графическим процессором в цвете "серый космос" и "звездный свет". Новый цветовой вариант Apple Midnight может быть одним из самых продаваемых для устройства, но имейте в виду, что он собирает много отпечатков пальцев и пятен.
Начиная с 15 июля вы также можете приобрести новый MacBook Air M2 в некоторых магазинах Apple Store в США. Неизвестно, выйдет ли доступность за пределы стандартной конфигурации. Если вы согласны, обновленный MacBook Air M2 будет доступен за 1199 долларов на веб-сайте Apple, а модель M1 по-прежнему доступна за 999 долларов. Помимо этого, кабель Apple для зарядки USB-C - MagSafe 3 также доступен для заказа в трех цветовых вариантах, чтобы соответствовать новому M2 MacBook Air. Кабель будет стоить вам 49 долларов и будет поставляться с 15 по 19 июля в США.